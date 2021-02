Tras la filtración del contrato de Leo Messi con Barcelona y la polémica desatada, el tenista Rafael Nadal defendió al futbolista argentino. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de febrero de 2021 • 09:55

El tenista Rafa Nadal, el mejor deportista de la historia de España y un fanático del fútbol e hincha de Real Madrid, se refirió al debate sobre el salario de Lionel Messi, después de que el diario El Mundo publicara el contrato del rosarino con Barcelona.

"No entiendo el debate, al final hay un jugador que sin duda es uno de los mejores de la historia y él cobra lo que el club ha estado dispuesto a pagarle. A partir de ahí no hay debate, creo yo. El club ha considerado que Messi es justo merecedor de cobrar esto y el club es el que tendrá que lidiar con sus finanzas y su futuro sea con Leo o no", afirmó el número 2 del mundo por el canal #Vamos, desde Melbourne, donde se prepara para competir en el Abierto de Australia, desde el lunes próximo.

Rafa, un gran aficionado por el fútbol, también se refirió al equipo merengue, tercero en la tabla de posiciones de la Liga de España, a diez puntos de Atlético de Madrid, el único puntero: "La situación del Madrid entra en una lógica de tiempos difíciles. Es mucho más difícil la planificación a nivel deportivo y de club, planificar fichajes, renovaciones, con la crisis es muy complicado adivinar lo que pueda suceder. Son momentos difíciles y hay que intentar sobrevivir".

Nadal, en el Santiago Bernabéu: hincha de Real Madrid, el tenista justificó el momento del equipo en la Liga de España por los "tiempos difíciles" en general que se viven por la pandemia. Fuente: LA NACION

Por una molestia en la espalda, Nadal no participó de la serie de la ATP Cup, en el Melbourne Park, frente a Australia, y tampoco lo haría en el cierre del Grupo B frente a Grecia. "No estoy fatal, pero no estoy lo suficientemente bien. Estoy haciendo tratamiento y confío que las cosas vayan a mejor, pero aún no estoy listo. Hay que ver el día a día", explicó el ganador de 20 trofeos de Grand Slam, cifra a la que llegó tras obtener su decimotercer título de Roland Garros en octubre pasado.

Nadal apuntó que para el equipo no es "ningún drama" que no pueda jugar en la ATP Cup, afirmó que no piensa en el Grand Slam número 21, con el que superaría a Roger Federer, quien regresará al tour en marzo, en Doha. "El primer gran objetivo del año es el Abierto de Australia, pero no he vivido nunca obsesionado con los Grand Slam", expresó.

Conforme a los criterios de Más información