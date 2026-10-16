Ramiro Funes Mori, ovacionado pese a los errores recientes y figura de Estudiantes: “No me pasó ni en River”

Ramiro Funes Mori tuvo su chance con la camiseta de Estudiantes de La Plata y no defraudó. Se metió entre los titulares luego de que la Conmebol no habilitara a Marcos Rojo -el indicado para iniciar el partido de ida por las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo- y redondeó una buena actuación. Durante el calentamiento previo sobre el césped del estadio Uno, el Mellizo fue uno de los más aplaudidos por el público pincharrata, que lo alentó desde antes de que comenzara el trascendental encuentro.

Después del partido, y con el 0-0 en el marcador ya consumado, el exjugador de River, Everton (Inglaterra) y Villarreal (España) entre otros equipos, agradeció el apoyo recibido. “Estoy agradecido a la gente de Estudiantes, siempre banca. La verdad que no me pasó ni en River ni en otro lado”, dijo a pie de campo ante la consulta de ESPN. Y añadió: “Necesitaba este partido en lo personal. Yo sé que el grupo y el cuerpo técnico me bancan. Contento por mi actuación y por el equipo, que hizo un partido bárbaro”, dijo Funes Mori.

Ramiro Funes Mori, con los ojos fijos en la pelota durante el partido entre Estudiantes de La Plata y Flamengo JUAN MABROMATA - AFP

“No lo pudimos ganar, pero podemos ganar allá”, se ilusionó el zaguero, que conformó una muy buena dupla junto a Santiago Núñez, uno de los mejores futbolistas de la cancha en el empate con el Mengao. Ahora, todo se decidirá en el partido de vuelta, la semana próxima, en el mítico estadio Maracaná. Para entonces, el Pincha espera contar con Rojo luego de presentar este viernes la apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con el pedido de “pronto despacho”. La Conmebol también mandó su descargo con las razones por las que no aceptó la inscripción fuera de plazo del exjugador de Racing, Boca y Manchester United (Inglaterra), entre otros equipos.

Podrá decirse que Funes Mori tuvo su revancha con la camiseta de Estudiantes justo cuando el equipo más lo necesitaba. Porque a la negativa de la Conmebol de habilitar a Rojo se le sumó la suspensión de Leandro González Pirez. La conjunción de estos dos factores le abrió la puerta al Mellizo, que no defraudó y apenas tuvo un error en el segundo tiempo: un rechazo defectuoso casi posibilita el gol de Samuel Lino para el equipo brasileño. Pero Eros Mancuso estuvo rápido de reflejos y alcanzó a rechazar antes de que su rival pudiera definir la jugada.

"AGRADECIDO A LA GENTE DE ESTUDIANTES, SIEMPRE BANCAN. LA VERDAD QUE NO ME PASÓ NI EN RIVER NI EN OTRO LADO..."



⚔️ Ramiro Funes Mori recibió el APOYO TOTAL de la hinchada Pincharrata ante Flamengo



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Sus errores pasados

El fin de semana pasado, Funes Mori había quedado en el centro de la escena por un error garrafal, que le permitió a Central Córdoba (Santiago del Estero) anotar el gol del 2-1 parcial en el partido por la fecha 12 del torneo Clausura. El zaguero mendocino, de 35 años, le entregó en forma involuntaria el balón a Marco Iacobellis, del Ferroviario. El habilidoso mediocampista de los santiagueños divisó al instante a su compañero Michael Santos y el uruguayo anotó el gol que puso en ventaja a los santiagueños. Luego, el colombiano Edwuin Cetré convertiría de penal para el 2-2 definitivo.

No fue aquella la primera equivocación de Funes Mori con la camiseta del Pincha. En la primera fecha del Clausura, el Pincha recibió en Uno a Independiente y el defensor central se equivocó al jugar rápido un tiro libre cerca de su propia área. Buscó a su arquero Fernando Muslera, y no contó con que Santiago Montiel, de los Rojos, estaba al acecho. El jugador de Independiente capitalizó la falla y convirtió el segundo gol de su equipo a ocho minutos del final. Los de Avellaneda se quedaron entonces con el triunfo por 2-0.