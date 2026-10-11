RB Bragantino vs. Cruzeiro por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre RB Bragantino y Cruzeiro correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A se disputará este lunes 12 de octubre a las 21.00 h en el Estádio Cicero de Souza Marques, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista.

El momento de los equipos

RB Bragantino llega al duelo tras igualar 1-1 frente a Mirassol en su presentación más reciente, buscando reencontrarse con la victoria. Por su parte, Cruzeiro afronta el compromiso con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-0 ante São Paulo en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

El partido promete paridad, ya que ambos conjuntos llegan con dinámicas distintas en cuanto a resultados inmediatos. Mientras que el equipo local intentará aprovechar la localía en el Estádio Cicero de Souza Marques para sumar de a tres, la visita llega motivada tras su reciente triunfo en el certamen.

Lo que está en juego

Ambos equipos buscan consolidar sus posiciones en la tabla de posiciones del Brasileirao Serie A. Para el RB Bragantino, sumar de local resulta vital para escalar posiciones, mientras que el Cruzeiro intentará mantener su racha positiva para escalar en la clasificación general de la temporada 2026.