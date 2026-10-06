RB Bragantino vs. Mirassol por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre RB Bragantino y Mirassol, correspondiente a la jornada 29 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este miércoles 7 de octubre a las 19.30 h. El escenario del duelo será el Estádio Cicero de Souza Marques, ubicado en la ciudad de Bragança Paulista.

El momento de los equipos

RB Bragantino afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la reciente derrota por 1-0 ante Atlético Mineiro. Por su parte, Mirassol llega al encuentro con el impulso anímico de haber obtenido un triunfo sólido por 2-0 frente a Botafogo en su última presentación, buscando mantener la regularidad en esta etapa del torneo.

Números que anticipan el duelo

El partido presenta una disparidad de contextos recientes: mientras el local busca cortar una racha negativa tras su último traspié, el visitante llega en alza tras sumar tres puntos clave. La capacidad de RB Bragantino para hacerse fuerte en el Estádio Cicero de Souza Marques será determinante frente a un rival que demostró solvencia defensiva y contundencia en su compromiso previo.

Lo que está en juego

El resultado en Bragança Paulista resulta fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos. Para RB Bragantino, sumar de a tres es vital para escalar posiciones y dejar atrás el sabor amargo de la última fecha. Mirassol, por su parte, intentará aprovechar su buen momento para consolidar su ubicación en la tabla y distanciarse de los equipos que lo persiguen en la clasificación general del certamen.