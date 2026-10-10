Real Betis vs. Osasuna por el Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Real Betis y Osasuna, correspondiente a la octava jornada de la Liga de España 2026, se disputará este domingo 11 de octubre a las 13.30 h en el Estadio La Cartuja de Sevilla, ubicado en la ciudad de Sevilla.

El presente de ambos conjuntos

Ambos equipos llegan a este compromiso tras igualar en sus presentaciones más recientes, buscando reencontrarse con la victoria. El Real Betis viene de empatar 1-1 frente al Deportivo de A Coruña, mientras que Osasuna también llega de un empate 1-1, en su caso contra el Rayo Vallecano.

Estadísticas del duelo

El partido en Sevilla representa una oportunidad para que ambos elencos ajusten sus registros en esta fase inicial de la temporada. Hasta el momento, el rendimiento mostrado por ambos en la octava jornada de la Liga de España 2026 ha sido parejo, reflejado en sus resultados idénticos en la fecha anterior.

Qué está en juego

Sumar de a tres es el objetivo principal para ambos clubes, que buscan escalar posiciones en la tabla de la Liga de España durante este tramo del torneo. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos equipos consolidar su proyecto deportivo tras los empates cosechados en la última jornada.

Todo lo que hay que saber

Real Betis vs. Osasuna

Hora: las 13.30 h

Partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.