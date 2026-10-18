Real Madrid ganó con golazos de Mbappé, Güler y Diomande, mientras Sevilla se quejó del árbitro

La impresionante marcha de Barcelona -líder con nueve triunfos consecutivos en la Liga de España- no le deja margen de error a sus perseguidores. El equipo que quiera sostenerle el ritmo debe encadenar victorias. Real Madrid ya había dejado seis puntos en el camino con dos derrotas y este domingo tenía la presión de vencer a Sevilla. Lo hizo en el Santiago Bernabéu con un contundente 4-1. Un envión necesario para visitar el próximo domingo a Barcelona en el Camp Nou, en un compromiso que adquiere más relevancia que el que disputará el miércoles ante Leipzig por la Champions League.

El último miércoles, Real Madrid consiguió en el torneo continental uno de esos triunfos que parecen imposibles y que a su vez alimentan su leyenda en la competencia europea. A falta de siete minutos para llegar a los 45 del segundo tiempo perdía 3-1 ante Roma en el estadio Olímpico. Ya estaban en el campo, habiendo ingresado desde el banco, Arda Güler y Endrick. Dos asistencias del turco y un gol de cabeza del brasileño dieron vuelta el marcador, llevaron a Real Madrid a un insospechado triunfo por 4-3.

Güler abrió el triunfo de Real Madrid con un espectacular zurdazo Ruben Albarran - ZUMA Press Wire DPA

Era imposible que ese vertiginoso cierre no tuviera consecuencias en la formación para este domingo. Así lo entendió Mourinho, que les dio la titularidad a Güler y Endrick. Real Madrid necesitaba el panorama de juego y el pie sensible del turco en el medio campo, sector del que fue desplazado Valverde hacia el lateral derecho, función que no le agrada, pero asume con profesionalismo. La otra variante era obligada: Yan Diomande por Vinicius, que cumplió la primera de las cuatro fechas de suspensión por tirarle del pelo a un jugador de Villarreal en la jornada anterior.

No fue bueno el rendimiento de Real Madrid en los primeros 20 minutos ante Sevilla, que con su constante presión llevaba al rival a las imprecisiones y el error en el pase. Le costaba darle fluidez al juego, aunque la jerarquía de varias de sus individualidades en cualquier momento podía desatar el nudo.

Para el quiebre de un partido volvió a ser determinante Güler, no sin antes con una polémica que lo tuvo por protagonista. A los 21 minutos, mientras corría desde atrás para acompañar un ataque de su equipo, el turco forcejeó con Peque, a quien terminó de sacarse de encima con un manotazo que pareció impactar en el rostro.

El N° 10 de Sevilla cayó y se quedó en el piso tomándose la cara. Ni el árbitro Mateo Busquets ni el VAR intervinieron, mientras el capitán de Sevilla, Gabriel Suazo, reclamaba la expulsión. Tras el encuentro, el defensor Juan Iglesias se quejó: “Me parece una agresión, y en uno de sus goles antes hubo una falta a Robbie Ure que ni repiten en televisión. Sabíamos a lo que veníamos; muchas veces no se puede hablar con los árbitros, no te lo permiten”.

El zaguero Kike Salas también le apuntó al referí: “La de Güler es una jugada clara, se ve el codazo a Peque. Obviamente decanta el partido para ellos, luego llega el 1-0. No entiendo cómo no han revisado esa acción en el VAR. Pedimos solo respeto y que cobren lo que hay”.

No te lo van a mostrar en ningún lado, porque ni en la retransmisión han tenido la vergüenza de hacerlo. Ya lo hago yo grabado en un iPad. Cinco segundos antes del gol de Mbappe. Está siendo bochornoso. pic.twitter.com/r7sIOHecKP — Imanol Echegaray (@imanoleg_) October 18, 2026

Nueve minutos después de ese incidente, Güler exprimió su faceta de futbolista exquisito. Apareció en la frontal del área grande para recibir un pase de Diomande y definir con un zurdazo que cayó por detrás del salto del arquero Vlachodimos.

El 1-0 rompió la resistencia de Sevilla y liberó a Real Madrid, que encontró más espacios. El escenario ideal para Mbappé, que puso el 2-0 con un movimiento artístico: giró para llevarse la pelota con la pierna izquierda, eludió al arquero y definió con el arco libre.

Yan Diomande convirtió el cuarto gol de Real Madrid Oscar Manuel Sanchez - ZUMA Press Wire DPA

En Real Madrid nunca faltan las atajadas de Thibaut Courtois, seguro para evitar el descuento ante un remate de Agoumé. Tras una definición muy desviada de Diomande desde una posición favorable, Real Madrid se puso 3-0 con un penal de Mbappé, que estuvo en una noche inspirada: le picó el remate por el medio a un arquero que cuando quiso volver de su inclinación a su izquierda ya era tarde. Mbappé se acerca a los 100 goles en Real Madrid. Lleva 97 en 114 partidos y el último lo festejó haciendo con la mano el gesto de haber picado el penal.

Sevilla descontó después de una buena jugada, definida por Manu Bueno. El triunfo no corría riesgo, pero Real Madrid le regaló a sus hinchas un gol más con un bombazo desde fuera del área de Diomande. El refuerzo más caro de la historia de Real Madrid -125 millones de euros, que podrían estirarse hasta 140 por objetivos- se perfila para disputarle el puesto a Vinicius, de floja temporada. Mientras el marfileño lleva dos goles y tres asistencias en 530 minutos, el brasileño acumula un tanto y tres pase-gol en 710.