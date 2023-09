escuchar

Real Madrid, máximo ganador histórico de la Champions League, inicia este miércoles su participación en la etapa de grupos de la edición 2023-24 cuando reciba a Union Berlin. El encuentro se disputa a partir de las 13.45 (hora argentina) en el renovado Santiago Bernabéu y cuenta con televisación exclusiva de Fox Sports. Además, la plataforma de streaming Star+ transmite todos los cotejos del torneo y canchallena.com cuenta con el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real.

El balance del Merengue ante clubes de la Bundesliga es positivo. Solo perdió uno de sus últimos 13 duelos contra equipo alemanes en Champions (ocho victorias, cuatro empates y apenas una derrota). Además, el combinado madridista no pierde como local en la competición continental desde abril de 2022 (3 a 2 vs. Chelsea en octavos de final), y no pierde ante un conjunto teutón en el Bernabéu desde marzo de 2015, cuando Schalke 04 lo derrotó por 4 a 3.

El equipo dirigido por el suizo Urs Fischer, por su parte, tiene por delante un desafío complejo en su debut absoluto en la Liga de Campeones. Fue una de las grandes revelaciones del Viejo Continente en la última temporada, en la que culminó en el cuarto puesto de la Bundesliga, certamen en el que se consolidó como el equipo con menos goles recibidos junto con Bayern Munich, con 38. Sin embargo, su inicio reciente en el plano local no fue tan sólido como la pasada campaña, ya que ganó dos partidos y perdió los dos restantes.

Real Madrid vs. Union Berlin: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del grupo C de la UEFA Champions League 2023-24.

Día : Miércoles 20 de septiembre.

: Miércoles 20 de septiembre. Hora : 13.45 (horario argentino).

: 13.45 (horario argentino). Estadio : Santiago Bernabéu.

: Santiago Bernabéu. Árbitro: Espen Eskas (Noruega).

Real Madrid vs. Union Berlin: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles a las 13.45 (horario argentino) en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de su cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.40 contra los 8.40 que se repagan por un triunfo de Union Berlin. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.00.

Jude Bellingham, la nueva joya de Real Madrid a la que Union Berlin pretende detener con mucha presión Jose Breton - AP

Posibles formaciones

Real Madrid : Kepa Arrizabalaga; Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Fran García; Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Toni Kroos, Jude Bellingham; Joselu y Rodrygo.

: Kepa Arrizabalaga; Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, David Alaba, Fran García; Aurelien Tchouaméni, Federico Valverde, Toni Kroos, Jude Bellingham; Joselu y Rodrygo. Union Berlin: Frederik Ronnow; Diogo Leite, Robin Knoche, Danilho Doekhi; Christopher Trimmel, Brenden Aaronson, Aissa Laidouni, Alex Kral, Mikkel Kaufmann; David Datro Fofana y Kevin Behrens.