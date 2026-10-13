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Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Real Salt Lake recibe a San Jose Earthquakes en la jornada 30 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido

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Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Real Salt Lake y San Jose Earthquakes correspondiente a la jornada 30 de la MLS se disputará este miércoles 14 de octubre a las 22.30 h en el estadio America First Field, ubicado en Sandy, Utah.

El presente de los equipos

Real Salt Lake afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 2-1 ante Philadelphia Union en su última presentación. Por su parte, San Jose Earthquakes llega a este duelo tras haber igualado 1-1 frente a Colorado Rapids, buscando sumar fuera de casa para escalar posiciones en la tabla.

Estadísticas del duelo

Ambos conjuntos buscarán recuperar la solidez defensiva que les ha costado puntos importantes en sus últimos compromisos. El historial reciente marca una paridad competitiva en una liga caracterizada por la intensidad en cada una de sus jornadas.

Lo que está en juego

Para Real Salt Lake, sumar de a tres en condición de local es fundamental para no perder terreno en la lucha por la clasificación a las instancias decisivas. San Jose Earthquakes, en tanto, intentará capitalizar la urgencia de su rival para consolidar su juego y seguir escalando posiciones en la clasificación general de la temporada 2026.

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