Remo vs. Grêmio, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Remo y Grêmio, correspondiente a la jornada 29 del Brasileirao Serie A, se disputará este miércoles 7 de octubre a las 19.30 h en el estadio Mangueirão, ubicado en la ciudad de Belém.

El momento de los equipos

Remo llega al compromiso tras una reciente derrota por 2-1 ante Santos, buscando recuperar terreno en condición de local. Por su parte, Grêmio arriba a este duelo en Belém luego de empatar sin goles frente a Palmeiras en su presentación anterior, con el objetivo de sumar unidades valiosas fuera de casa.

Estadísticas del duelo

Ambos conjuntos afrontan este tramo del calendario con necesidades distintas. Mientras Remo buscará aprovechar la localía en el Mangueirão para dejar atrás el traspié sufrido en la última fecha, Grêmio intentará trasladar la solidez defensiva demostrada en su último encuentro para capitalizar oportunidades en ataque.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones. Sumar de a tres resulta vital para las proyecciones de los dos clubes en una etapa del campeonato donde cada punto acumulado incide directamente en su ubicación final en el certamen.