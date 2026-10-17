Remo vs. RB Bragantino por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Remo y RB Bragantino correspondiente a la jornada 31 del Brasileirao Serie A se disputará este domingo 18 de octubre a las 19.30 h en el estadio Mangueirão, ubicado en la ciudad de Belém.

El momento de los equipos

El conjunto de Remo llega a este compromiso tras empatar 0-0 ante Vasco da Gama en su presentación anterior, buscando reencontrarse con la victoria ante su público. Por el lado de RB Bragantino, el equipo arriba con confianza tras lograr una contundente victoria por 4-2 frente a Cruzeiro en la última fecha disputada.

Números que anticipan el duelo

El partido promete intensidad dadas las realidades opuestas de ambos equipos tras sus últimos resultados. Mientras que Remo buscará aprovechar la localía en el Mangueirão para consolidar su estructura defensiva tras el último empate sin goles, RB Bragantino intentará prolongar su racha goleadora exhibida en su reciente enfrentamiento frente a Cruzeiro.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos clubes en el tramo final del Brasileirao Serie A. Remo necesita sumar de a tres para fortalecer su posición en la tabla, mientras que RB Bragantino buscará capitalizar el impulso de su última victoria para escalar posiciones y mantener la tendencia positiva en el certamen.