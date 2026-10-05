República de Corea vs. Uzbekistán por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre República de Corea y Uzbekistán correspondiente al amistoso internacional se disputará este martes 6 de octubre a las 08.00 h en el estadio Yongin Citizen Sports Park. El duelo contará con la presencia de ambas selecciones en una jornada de preparación estratégica.

El momento de los equipos

La selección de República de Corea llega al compromiso tras igualar 0-0 frente a Venezuela en su presentación anterior. Por su parte, Uzbekistán atraviesa un presente positivo luego de obtener una victoria contundente por 3-1 ante Irán en su último enfrentamiento.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente marca contrastes en la preparación de ambos conjuntos. Mientras que el equipo coreano busca recuperar su eficacia ofensiva tras el empate sin goles, el elenco uzbeko llega con la confianza alta tras una destacada actuación goleadora en su reciente cruce contra Irán.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el resultado de este encuentro representa una oportunidad vital para ajustar piezas tácticas y consolidar el funcionamiento colectivo de cara a los próximos compromisos oficiales de la temporada 2026.