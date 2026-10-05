República de Corea vs. Uzbekistán por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se miden en un duelo República de Corea y Uzbekistán en el marco de un amistoso internacional; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre República de Corea y Uzbekistán correspondiente al amistoso internacional se disputará este martes 6 de octubre a las 08.00 h en el estadio Yongin Citizen Sports Park. El duelo contará con la presencia de ambas selecciones en una jornada de preparación estratégica.
El momento de los equipos
La selección de República de Corea llega al compromiso tras igualar 0-0 frente a Venezuela en su presentación anterior. Por su parte, Uzbekistán atraviesa un presente positivo luego de obtener una victoria contundente por 3-1 ante Irán en su último enfrentamiento.
Números que anticipan el duelo
El rendimiento reciente marca contrastes en la preparación de ambos conjuntos. Mientras que el equipo coreano busca recuperar su eficacia ofensiva tras el empate sin goles, el elenco uzbeko llega con la confianza alta tras una destacada actuación goleadora en su reciente cruce contra Irán.
Lo que está en juego
Para ambos seleccionados, el resultado de este encuentro representa una oportunidad vital para ajustar piezas tácticas y consolidar el funcionamiento colectivo de cara a los próximos compromisos oficiales de la temporada 2026.
- 1
Cristiano Ronaldo echa nafta al fuego con un “like”, mientras en Portugal espera que acepte una reunión de paz con su entrenador
- 2
Resultado de Argentina vs. Burkina Faso: quién ganó el partido amistoso de la fecha FIFA
- 3
Lionel Scaloni, tras el 7-0 a Burkina Faso: “Me gustaría enfrentarnos con rivales más potentes”
- 4
Por dónde pasan Talleres vs. Belgrano y qué canal lo transmite en vivo