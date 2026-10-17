Resultado de Boca vs. Talleres: quién ganó el partido del Torneo Clausura 2026

Este viernes, Boca derrotó a Talleres por 2 a 1 y escaló momentáneamente al segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El xeneize se impuso en la Bombonera con goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores (Matías Galarza puso en ventaja parcial a la T). Así llegó a 12 partidos consecutivos sin derrotas en el certamen local, ya que únicamente cayó en el debut ante Deportivo Riestra por una contundente goleada 3 a 0.

Para este compromiso, Rodolfo Arruabarrena, DT del local, puso en cancha un equipo con mayoría de habituales titulares aún a pesar de que el próximo martes viajará a Brasil para jugar ante Vasco da Gama, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, tras la derrota por 1 a 0 en la ida. El ‘Vasco’ realizó apenas cuatro cambios con respecto al equipo que cayó ante el Gigante da Colina: Ayrton Costa por Facundo Herrera, Rodrigo Battaglia por Williams Alarcón, Merentiel por Enner Valencia y Ángel Romero por Carlos Palacios.

Ángel Romero fue uno de los habituales suplentes que el 'Vasco' decidió poner desde el arranque este viernes Gonzalo Colini - La Nación

Los primeros minutos fueron casi de manera exclusiva del visitante. Urgido de un buen resultado para salir del último puesto de su zona, salió a la cancha decidido a golpear rápido a un equipo que, de entrada, parecía tener la atención puesta en el partido internacional de la próxima semana. El conjunto cordobés probó un par de veces de media distancia aprovechando la marca pasiva de los defensores rivales. Y la fórmula surtió efecto.

A los 11′, Matías Galarza vio el espacio y sacó un derechazo inatajable a 35 metros de distancia del arco defendido por Álvaro Montero, que poco pudo hacer para evitar el 1 a 0 parcial del equipo dirigido por Omar De Felippe. La pelota se metió en el ángulo para el delirio cordobés y el enojo del colombiano, que le recriminó a sus compañeros la poca concentración a la hora de evitar el disparo.

Fue el baldazo de agua fría que necesitaba Boca para despertarse, porque apenas siete minutos después empató el encuentro por intermedio de Merentiel. Lautaro Blanco presionó a Giovanni Baroni cuando el enganche de Talleres recibió de espaldas, cerca del área, un pase largo de Román Riquelme. Recuperó la pelota, avanzó hasta la medialuna y asistió al uruguayo, que definió al segundo palo para poner el 1 a 1 parcial.

Desde entonces, fue todo para el xeneize. Ezequiel Unsaín, arquero de la T, tuvo atajadas importantes ante Leonel Flores, Ayrton Costa y el propio Merentiel, pero no pudo mantener la igualdad. El 2 a 1 definitivo llegó apenas comenzado el segundo tiempo. Flores, que vive un momento de plenitud, encaró de izquierda a derecha, se sacó de encima a varios jugadores a pura gambeta, entró al área y abrió el pie para el festejo de la hinchada local.

Imparable: Leonel Flores y un presente inmejorable que ilusiona al hincha de Boca Gonzalo Colini - La Nación

Con este resultado, el combinado de la Ribera escaló al segundo lugar del Grupo A y a la cima de la Tabla Anual que reúne los puntos obtenidos en el Apertura del primer semestre y en el Clausura en curso. De mantenerse ahí, se asegurará la clasificación a la Copa Libertadores 2027 sin necesidad de esperar a levantar un trofeo (Clausura, Copa Argentina o Copa Sudamericana) que le permita volver al certamen continental que ganó seis veces.