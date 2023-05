River-Boca: Pablo Solari señaló el detalle que respaldaría al penal cobrado por Darío Herrera

escuchar

A tres días de la victoria de River sobre Boca por la 15° fecha de la Liga Profesional de Fútbol, triunfo que se gestó a partir de un penal concedido por el árbitro Darío Herrera tras un contacto entre Agustín Sandez y Pablo Solari, el jugador del Millonario explicó por qué la infracción en el área merecía ser sancionada.

Consultado sobre la patada que le propinó el lateral izquierdo en los últimos minutos de partido y que definió el superclásico, el exfutbolista de Colo-Colo fue tajante y resaltó un detalle que avala la decisión del árbitro: “Para mí fue penal. Queda evidenciado en las reacciones que tienen los jugadores de Boca”.

“Sández se agarra la remera y los otros la cabeza. Queda evidenciado que obviamente fue penal y lo vieron hasta ellos”, sumó en diálogo con TyC Sports. Y cerró: “Obvio fue contacto, es penal. Él no me ve, yo vengo desde atrás, él nunca toca la pelota tampoco. Así que no hay muchas vueltas que dar”.

Luego, manifestó ante la prensa las sensaciones que le generó jugar su primer superclásico como parte del conjunto de Núñez: “No te imaginás lo que es entrar a ese estadio, es algo increíble. El estadio está cada vez más hermoso, se siente que es una locura increíble, ni en mi mejor sueño lo hubiese imaginado”.

Sobre el desarrollo del partido, consideró que River “ganó porque propusimos, siempre fuimos para adelante y se vio claramente que en el minuto 90 teníamos seis jugadores en el área más Palavecino que tiraba centros”. “Se notaba que nosotros lo queríamos ganar y siempre fuimos para adelante”, opinó.

Y habló también sobre la ocasión manifiesta de gol que tuvo en una de sus piernas y cuyo remate pegó en el poste derecho del arco que custodiaba “Chiquito” Romero. “Me ayudó un poco el roce porque por ahí le erraba un poco, en ese momento pensé que entraba y mucha gente lo pensó por cómo se gritó”, concluyó.

Quien también ofreció comentarios en relación al arbitraje de Herrera fue el mismo Miguel Ángel Borja, quien se encargó de patear el penal sancionado y darle la victoria al equipo de Martín Demichelis. “Creo que fue un partido complicado para cualquier árbitro”, confesó el atacante de origen colombiano.

“De todos los niños que van creciendo y que les gusta al fútbol, le preguntas a 20 de ellos cuántos quieren ser árbitros y te responden ´ninguno’. Entonces, hay que tener paciencia con los árbitros. Sabemos que están dirigiendo a 22 jugadores, a los técnicos y a los que estamos en el banco muchas veces”, acotó.

“Son partidos especiales. Si se equivoca, es ser humano. Si le pega a la jugada, también. Yo creo que supo manejar el juego”, finalizó.

