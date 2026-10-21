River, Boca y Vélez, entre los cuatro mejores clubes formadores del mundo

Tres clubes argentinos aparecen entre los mejores formadores de futbolistas del mundo, según el último informe del CIES Football Observatory, publicado este miércoles. River, Boca y Vélez ocupan el segundo, tercer y cuarto puesto, respectivamente, de una clasificación internacional que encabeza Benfica, de Portugal. El estudio contempla la cantidad de jugadores surgidos de las divisiones inferiores que actualmente se desempeñan en 49 ligas de primera división, además de otros factores vinculados con su participación y rendimiento competitivo.

Como cada octubre, el organismo especializado en estadísticas y análisis del fútbol presentó su ranking mundial de instituciones formadoras. Nuevamente en esta edición, Benfica alcanzó un índice de 101,3 puntos, con 93 futbolistas surgidos de sus inferiores que participan en las competencias consideradas, 14 de ellos en las cinco grandes ligas. River quedó inmediatamente detrás, con 97,6 unidades y 94 jugadores -siendo el que más jugadores formó según el ranking-, mientras que Boca completó el podio, con 96,7 y 93, respectivamente.

Los millonarios y el xeneize, sin embargo, tienen menos jugando en las cinco grandes ligas, con 10 cada uno. Pero el conjunto azul y oro puede presumir de que 14 de ellos juegan actualmente en el club.

Boca ante Vasco da Gama presentó un once titular con cuatro jugadores de juveniles, entre ellos su dupla central: Lautaro Di Lollo y Facundo "Jagger" Herrera MAURO PIMENTEL - AFP

La presencia argentina se extiende al cuarto lugar, donde aparece Vélez, con un índice de 92 puntos y 88 futbolistas formados. De esta manera, tres de los cuatro primeros puestos corresponden a instituciones del fútbol local, por delante de varios de los clubes europeos más reconocidos por el desarrollo de talentos.

Detrás de los cuatro primeros se ubica Ajax con 89,9 puntos, seguido por Barcelona (89,1), Sporting (85,3), Defensor Sporting de Uruguay (83,1), Real Madrid (76,2) y Estrella Roja de Serbia (74,1). La clasificación también incluye a otros representantes sudamericanos en posiciones destacadas, como Nacional de Uruguay (11°), Palmeiras (13°) y San Pablo (15°).

Entre los otros clubes argentinos que aparecen en el ranking se destacan también Rosario Central (14°), Newell’s (20°), San Lorenzo (25°), Argentinos Juniors (29°), Lanús (34°), Racing (35°), Estudiantes (50°), Independiente (51°), Belgrano (53°), Banfield (65°), Talleres (76°), Unión (88°) y Gimnasia LP (97°). Más atrás también figuran Huracán e Instituto.

Lamine Yamal, uno de los mejores surgidos de los clubes de la lista actualmente JULIEN DE ROSA - AFP

El índice elaborado por CIES no se limita a contabilizar la cantidad de futbolistas que pasaron por las divisiones inferiores de cada institución. También considera el nivel deportivo de los partidos que disputaron durante el último año, los minutos acumulados en ese período y la edad de los jugadores, con una valoración favorable para los más jóvenes.

Para establecer qué institución formó a un futbolista, el organismo toma como referencia al primer equipo en el que permaneció al menos tres temporadas entre los 15 y los 21 años, inclusive. Este criterio permite comparar clubes de distintas partes del mundo a partir de una metodología común.

El informe también presenta una clasificación específica sobre los jugadores formados que actualmente participan en las cinco principales ligas europeas. En ese apartado, el Madrid encabeza la lista con 40 futbolistas, por delante de su rival Barcelona (34), Manchester City (29), Rennes (28), Paris Saint-Germain y Ajax (27 cada uno).

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