River, con el eje partido: cuenta con muchos volantes de jerarquía, pero ni el N° 5 logra tener definido Martín Demichelis

River está inestable. Cambian los nombres, los esquemas y las funciones, pero el equipo de Martín Demichelis no logra encontrar la tranquilidad del equilibrio. El regreso a la actividad oficial con el empate agónico 2-2 con Lanús dejó nuevamente deudas futbolísticas que se arrastran desde el cierre del semestre anterior. Y una de las claves de un funcionamiento colectivo que no se potencia en el tiempo parece estar en el mediocampo: ¿quiénes son hoy los titulares del eje millonario? No hay certezas del DT ni garantías de los jugadores.

A lo largo del año, Demichelis rotó constantemente y no definió un sistema de juego fijo, sino que probó con 4-1-3-2, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-1-2, 4-3-2-1 y 4-3-3, siendo todos juegos números versátiles de acuerdo a las características de los futbolistas. Pero, dentro de esa búsqueda que todavía no encuentra una ecuación fija, el DT sigue sin poder ocupar los huecos que le dejaron Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz, dos de los apellidos de peso que perdió tras su primer año como director técnico del club. Hoy en River no está claro ni quién es el volante central ni quién es el volante mixto.

En la pretemporada de enero comenzó siendo titular Matías Kranevitter, quien sufrió un desgarro antes del inicio de la competencia y terminó jugando muy poco: solo tiene 248 minutos en 11 partidos y únicamente tres titularidades, entre ellas la final de la Supercopa Argentina frente a Estudiantes en Córdoba. Así, apareció inesperadamente la figura de Nicolás Fonseca, quien llegó como una apuesta de recambio y debió entrar en el equipo inicial antes de lo previsto. El uruguayo ya suma 1329 minutos en 22 encuentros (14 como titular) con un gol en el debut en Copa Libertadores.

A su lado, apareció con regularidad Rodrigo Aliendro, quien tiene 1658 minutos en 25 encuentros (22 de titular) de los 30 de River en el semestre con el golazo en la Supercopa para gritar campeón. El volante de 33 años jugó cinco de los seis juegos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y es la pieza que Demichelis ha dejado más fija en el eje del campo. Pero, después de jugar ocho de los primeros 15 partidos del semestre con el tándem Fonseca-Aliendro, a partir del mes de abril el entrenador buscó imponer a Rodrigo Villagra como volante central titular y, desde allí, el ex Talleres jugó ocho de los últimos 15 encuentros con Aliendro a su lado (ya habían jugado cuatro en la primera parte del año).

Así, Villagra, por quien River pagó 10,7 millones de dólares brutos para incorporarlo en febrero desde Talleres, hoy acumula 1125 minutos en 18 partidos (13 como titular) en el año, sin poder afianzarse como ese jugador que Demichelis calificó como el que “más oficio tiene en esa posición de dar equilibrio”. Así, el ranking de variantes se compone de la siguiente manera: Villagra-Aliendro (12), Fonseca-Aliendro (8), Fonseca (2), Fonseca-Simón (2), Kranevitter-Fonseca (2), Aliendro (1), Villagra (1), Kranevitter (1) y Peña-Aliendro (1), siendo esta última la sorpresa del duelo del domingo con Lanús.

Tras sus pasos a préstamo por Arsenal y Lanús, Felipe Peña tuvo dos buenos ingresos en los amistosos con Millonarios y Olimpia y el entrenador lo utilizó como volante central titular ante el Granate, siendo una de las figuras del equipo con despliegue, corte y buen pase. “Conoce bien ser volante y defensor, por lo que tiene equilibrio. Además, sabe lo que es River y quiere aprovechar su oportunidad. Lo veo enérgico, entrenándose bien y jugando bien. Dentro de todas las posibilidades, me incliné por él”, dijo Demichelis en conferencia. “Tenemos cuatro en esa posición, más Aliendro, que es un volante mixto”, agregó.

Sumado a esta ruleta que todavía no tiene un pleno, en las variantes ofensivas también hay un constante vaivén. Sin Claudio Echeverri, citado a los Juegos Olímpicos y con un 2024 en el que jugó 1383 minutos en 23 encuentros (18 como titular, entre ellos cinco en la Libertadores) con tres tantos, ante Lanús aparecieron Manuel Lanzini y Franco Mastantuono como titulares después de tener poca participación en el primer semestre. El experimentado enganche de 31 años había sumado sólo 125 minutos en cinco partidos por sus problemas físicos (tuvo un desgarro enero y una fractura de base del primer metatarsiano del pie derecho en mayo) y fue titular por primera vez en el año; mientras que el joven de 16 años acumula 602 minutos en 19 partidos con dos goles, pero solo cuatro veces estuvo desde el arranque en el año.

Ya sin Agustín Palavecino y Esequiel Barco, quienes fueron transferidos en este mercado de pases, y con Gonzalo Martínez en recuperación hasta octubre, Demichelis hoy tiene solo a Ignacio Fernández como pieza ofensiva disponible en el plantel: el domingo ingresó a jugar los últimos 15 minutos en lugar de Mastantuono, mientras que Lanzini fue reemplazado para el ingreso del delantero paraguayo Adam Bareiro. A lo largo del 2024, Nacho disputó 1641 minutos en 28 juegos (21 de titular) con un gol para ser, junto con Aliendro, los dos que más acción tuvieron en el mediocampo millonario. Pero hoy, con un nivel inconstante, su presencia tampoco parece ser segura.

“Sin Barco perdimos un jugador con una gambeta que no la encontramos en el fútbol argentino. Necesitamos incorporar en ese lugar, un jugador que tenga un arma letal o diferente a las que tenemos”, explicó Demichelis, abriendo una puerta más en el libro de pases de River. Porque aunque hoy tenga nueve volantes en el plantel, más Santiago Simón (hoy de lateral derecho), a River aún le falta una pieza más dinámica y punzante que pueda darle otro tipo de despliegue y desequilibrio en la zona neurálgica del campo. El entrenador sigue rotando y todavía no ha dado en la tecla, a falta de tan solo 22 días para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Talleres en Córdoba.