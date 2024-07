River: Marcelo Escudero será el DT interino contra Unión, a la espera de Marcelo Gallardo

Escuchar

Mientras el desembarco de Marcelo Gallardo en River requiere de más reuniones para ajustar detalles sobre el organigrama futbolístico, Marcelo Escudero, entrenador de la reserva, se hará cargo de manera interina del equipo que el domingo próximo visitará a Unión en Santa Fe, por la novena fecha de la Liga Profesional.

En la tarde de este martes, River envió el comunicado oficial a los medios con la designación de Escudero. El acuerdo con Gallardo, si bien no corre riesgo, no llegará a tiempo para que dirija alguna práctica de esta semana y sentarse el domingo en el banco. De todas maneras, si las negociaciones mantienen el curso positivo, no se descarta que el domingo el Muñeco viaje a Santa Fe como espectador. Con este nuevo cronograma, Gallardo comenzaría su segundo ciclo el domingo 11 de agosto, en el Monumental, frente a Huracán. Tres días después, el miércoles 14, River afrontará en Córdoba el encuentro de ida con Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Habrá que esperar unos días más para la presentación de Marcelo Gallardo. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

La última vez que River tuvo un DT interino fue a fines de noviembre de 2012, tras la salida de Matías Almeyda, cuando Gustavo Zapata, a carga de la reserva, dirigió algunas prácticas y en el 1-0 sobre Lanús, el 2 de diciembre de ese año, en el Monumental. Aquella tarde debutó Matías Kranevitter.

Gallardo ya mantuvo conversaciones con el presidente Jorge Brito sobre el proyecto a implementar. También hay cuestiones económicas y legales de las que se ocupa más activamente debido al fallecimiento hace un par de meses de quien fue el representante de toda su vida, Juan Berros. El Muñeco estará acompañado por el mismo cuerpo técnico de su paso anterior por el club y lo siguió en su corta experiencia en Arabia Saudita. Matías Biscay y Hernán Buján serán sus ayudantes de campo. El Muñeco intenta convencer al kinesiólogo Jorge Bombicino, que se había retirado de la actividad en clubes para dedicarse a su centro de rehabilitación.

La novedad podría surgir con el entrenador de arqueros. Ya no está Alberto “Tato” Montes, que a los 65 años dejó la actividad. Trascendió que la función podría ocuparla Marcelo Barovero, que hace unas semanas se retiró del fútbol en Banfield y fue arquero en River durante la gestión de Gallardo. También retomará un lugar más central dentro del plantel Sandra Rossi, especialista en neuro-ciencia, que durante el mandato de Martín Demichelis había quedado un tanto relegada.

En la reserva millonaria, Escudero dirigió 59 encuentros oficiales, con 31 triunfos, 19 derrotas y nueve empates. Su único paso por un equipo de primera división fue en Fénix, en la primera B Metropolitana, en 2016, con un saldo de seis derrotas, dos empates y una victoria. Exvolante derecho, Escudero jugó en River entre 1996 y 2002.

Noticia en desarrollo

LA NACION