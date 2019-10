Marcelo Gallardo llevó a River a la segunda final consecutiva en la Copa Libertadores Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Otra vez River en la final de la Copa Libertadores. Otra vez, de la mano de Marcelo Gallardo, que se sienta frente a la prensa minutos después de finalizado el partido y disfruta de la clasificación. Se perdió 1-0 ante Boca en la Bombonera, pero la ventaja sacada en el encuentro de ida en el Monumental resultó mayor (2-0) y decisiva. El entrenador disfruta de su ciclo brillante.

"Fue muy bueno lo del partido de ida. Hicimos la diferencia en el resultado y en el juego ese día. A veces, el rival te lleva a jugar en situaciones adversas y esta vez nos costó hilvanar juego, no tuvimos la frescura habitual. Tantas faltas nos fueron llevando a retroceder... Pero tengo una felicidad que no me entra en el cuerpo y me cuesta un poco analizar el juego", dijo el DT de River.

"Este equipo también sabe sufrir. Pero nuestra gente debe estar muy feliz por eliminar a Boca otra vez. Los jugadores nuevamente tuvieron el espíritu que los identifica y otra vez estamos en una final de la Copa. Me saco el sombrero por este grupo de jugadores", agregó el Muñeco.

"Mi cabeza está en lo que viene. Estoy muy feliz, muy contento. No me quiero quedar a pensar en lo que pasó esta noche", pidió Gallardo. Y tuvo tiempo para otro tipo de celebración: "Después del daño que nos hicimos como sociedad el año pasado (con la suspensión por la agresión al micro de Boca y el traslado del partido a Madrid), bienvenido sea que todo ahora se haya vivido con normalidad".

A su lado, Javier Pinola fue menos expresivo, pero estaba igual de feliz. "Para llegar a la final tenés que ganarle al que te toque, y nos tocó otra vez vernos con Boca en el camino. Nosotros teníamos un claro objetivo: llegar a la final. Y ahí estamos".

Y añadió el defensor: "Muchos le dan más relevancia porque se hablaba como si fuera una revancha de la final del año pasado, pero nosotros no le dimos tanta importancia aunque siempre es especial ganarle a Boca".

A la salida de la Bombonera, Lucas Pratto completó: "Mostramos el carácter que tenemos hace mucho. Esta vez había que luchar".