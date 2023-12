escuchar

River se prepara para afrontar su sexto mata-mata en el ciclo de Martín Demichelis. Este sábado desde las 22 jugará contra Rosario Central en Córdoba en búsqueda de la final de la Copa de la Liga, el único objetivo que le quedó tras las tempranas eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Libertadores entre julio y agosto. Con esa definición en la mira, y a la espera del Trofeo de Campeones del 22/12, los primeros indicios del entrenador avizoran la posibilidad de recuperar ese equipo campeón de Liga que salía de memoria en el primer semestre. Y, en ese contexto, aparecen dos jugadores que pasaron de ser figuras a quedar envueltos en una nebulosa: Enzo Díaz y Rodrigo Aliendro. De indiscutidos a variantes.

Después de arribar a mediados de un 2022 en el que debió afrontar una larga recuperación por la fractura de macizo facial que sufrió en su primer superclásico en septiembre, Aliendro se volvió pieza fundamental del River 2023 que se lució en el fútbol argentino.

Al mismo tiempo, Enzo Díaz, quien llegó desde Talleres en enero de este año, también conquistó al público con sus actuaciones como marcador o lateral izquierdo, destacándose por su despliegue y desgaste en la banda. Pero, desde agosto, ambos empezaron a alternar, no volvieron a mostrar su mejor versión y solo jugaron juntos tres partidos. Uno de ellos, el del pasado fin de semana, les permite pensar en una continuidad ante Rosario Central.

A lo largo del año, Enzo Díaz tiene 41 encuentros, con 35 titularidades, un gol -ante Boca en la Bombonera-, 12 amarillas y una expulsión. Además, entre los 15 juegos de la actual Copa de la Liga, el ex Talleres integró el once inicial en siete oportunidades: comenzó de titular contre Argentinos (2-3), Barracas Central (5-1) y Vélez (0-2) en las primeras tres fechas y luego rotó y apareció contra Banfield (1-1), Gimnasia (2-1), Instituto (0-0) y Belgrano (2-1).

Justamente el sábado pasado volvió a ser figura: repartió las dos asistencias en los goles de Salomón Rondón y Facundo Colidio para vencer al Pirata agónicamente y pasar a semifinales. Ahora, ante la lesión meniscal de Milton Casco que le demandará pasar por el quirófano, se quedará con el puesto para el cierre del año y el inicio del 2024.

Por su parte, Aliendro también acumula 41 partidos en la temporada, con 34 titularidades, tres goles y ocho amonestaciones. Durante este semestre, fue titular en el debut en La Paternal, pero sufrió la rotura del tendón del pectoral mayor del hombro izquierdo y pasó un mes sin jugar. A partir de ahí, volvió a estar en el once inicial frente a Independiente (3-0), Gimnasia, Huracán (1-2) y Belgrano. En su última presentación, más cerca de Enzo Pérez, fue importante con su sacrificio y su marca para ser esa necesaria rueda de auxilio. Ahora, Demichelis debe definir si lo sostiene en el once o si opta por el regreso de Manuel Lanzini.

El presente muestra un River no tan convincente, con su habitual potencia y vocación ofensiva, pero con una faceta defensiva más endeble. Entre lesiones, convocatorias, decisiones tácticas e irregularidades de rendimiento, Demichelis ha rotado más de lo esperado y no ha encontrado un equipo que termine de brindar garantías. Y ahora tanto Díaz como Aliendro vuelven a aparecer al rescate en el tramo final del año.

¿Por qué retornó el ex Colón al mediocampo frente a Belgrano? “Hasta la fecha 14 tuvimos la posibilidad de terminar primeros en el grupo y de ir probando jugadores que llegaron y tenían que demostrar para qué vinieron. Hoy ya no hay margen de error y el equipo que elegí era el que nos podía ayudar a sacar adelante el partido”, explicó Demichelis en conferencia. “No es fácil sostener el alto nivel a lo largo de 11 meses. Los equipos que nos han peleado el torneo anterior, Talleres y San Lorenzo, no lograron clasificar. Nosotros, con mejores y peores rendimientos, lo hemos hecho y buscaremos ganar los próximos dos partidos para conseguir un título más”, agregó el técnico.

Rodrigo Aliendro, en un partido ante Racing disputado el 28 de julio de 2023 LA NACION/Gonzalo M. Colini

En busca de la final de la Copa de la Liga, River vive un cierre de año ambiguo. Por un lado, sabe que ha sido el mejor equipo del año en el fútbol local por números y rendimientos y mantiene la expectativa de cerrarlo con otros dos títulos. Por el otro, también sabe que ha mermado su nivel y está lejos de transmitir esa seguridad de los primeros meses. Y ahora, para el tramo final, el DT volvió a apelar a dos piezas que supieron brindar garantías.