River: Martín Demichelis paró un equipo con dos refuerzos y el regreso especial que emocionará a los hinchas en el Monumental

River se pone a prueba en el primer amistoso de pretemporada de cara al segundo semestre de la temporada. Este martes recibirá en el Monumental a Millonarios de Colombia, a partir de las 18.30 horas. El duelo será a modo de preparación teniendo en cuenta que el equipo de Núñez tendrá una exigente segunda parte del año. Martín Demichelis hará debutar a dos refuerzos. Uno de ellos será obligado: la presencia del arquero Jeremías Ledesma por la ausencia de Franco Armani, que está con la selección argentina. Además, en el equipo colombiano, se presentará Radamel Falcao García, un futbolista que dejó muchos lindos recuerdos en el club.

El DT del Millonario ya tendría todo definido para el amistoso que contará con público en las tribunas. Unos metros más adelante de Ledesma jugará Santiago Simón, que ocupará el lateral derecho, función que cumplió en varios partidos de la gestión Demichelis. El futbolista le ganó la pulseada a Agustín Sant’Anna y Andrés Herrera. Enzo Díaz estará en el lateral izquierdo. Por otra parte, la pareja de centrales estará conformada por Sebastián Boselli y Federico Gattoni, el otro refuerzo que hará su presentación con la casaca de River.

Federico Gattoni, el defensor que llegó desde Sevilla para este mercado de pases, estará entre los titulares River

En el medio campo, Demichelis eligió poner un doble cinco de entrada con Rodrigo Villagra y Nicolás Fonseca. Vale destacar que, Felipe Peña Biafore, quien regresó de su préstamo en Lanús en este mercado de pases, será suplente. Cerca de los dos volantes jugará Ignacio Fernández, quien sería el capitán. Y sólo habrá una duda: la presencia de Manuel Lanzini, que venía de una recuperación tras la lesión en su pie derecho, o el juvenil Franco Mastantuono.

Esequiel Barco no estará disponible para este amistoso, ya que su venta a Spartak Moscú de Rusia está muy avanzada, y no sumará minutos para no arriesgarse a una lesión. Tampoco Miguel Borja, actualmente afectado a la selección de Colombia en la Copa América. En lugar del exIndependiente y del colombiano estarán Pablo Solari y Facundo Colidio en el frente de ataque.

Facundo Colidio, otro de los titulares en el duelo ante Millonarios Gonzalo Colini

Una vuelta muy esperada

Otro motivo que tendrá el público millonario que este martes se haga presente Monumental para alentar a River, sino será el regreso de un futbolista que dejó una huella imborrable. Radamel Falcao García, actual futbolista de Millonarios, volverá a jugar un partido en su primera casa, esta vez en contra.

El atacante colombiano habló sobre lo que será su vuelta al Monumental: “Es especial, ya que es un club que me lo ha dado todo. Estoy muy agradecido, es algo muy lindo y diferente porque estoy del otro lado. Fueron 8 años y medio, muchísimas experiencias, fue una de las etapas más significativas de mi vida, me he convertido en hombre en River, me han terminado de formar. River es River, es el equipo más importante de América, tiene un gran plantel, muy amplio, con un gran entrenador, es una buena oportunidad para medirnos”, analizó el Tigre.

Radamel Falcao, durante sus días con la casaca de River

Otra ausencia

Además de Esequiel Barco, Franco Armani y Miguel Borja, el chileno Paulo Díaz tampoco estará frente a Millonarios. Aunque se trata de un amistoso, la baja del defensor es importante para Demichelis, ya que es un pilar fundamental en la zaga central. Díaz viene de sufrir recientemente la eliminación con la selección de Chile en la etapa de grupos de la Copa América y se reincorporará a los entrenamientos a partir de este miércoles. Además, vale destacar que no es seguro que Paulo Díaz se quede: hay una oferta desde Arabia Saudita, ya que Al-Qadsiah tiene serias intenciones en contar con el jugador.

