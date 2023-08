escuchar

El apellido Fonseca tendrá una segunda oportunidad en River. A comienzos de 2002 llegó el delantero Daniel en un fichaje estelar tras once años en Italia, pero su estadía fue exprés: el uruguayo le hizo a Boca un gol de tiro libre en un amistoso de verano en Mendoza, jugó apenas dos partidos oficiales y terminó yéndose a los pocos meses, tras romper la relación con Ramón Díaz. Ahora, a mediados de 2023, el club acordó el arribo de Nicolás, hijo ítalo-uruguayo del ex delantero y que se presenta como una de las grandes sorpresas del mercado de pases por parte de la entidad millonaria.

Nicolás Fonseca nació en Nápoles, Italia. Es mediocampista central, tiene 24 años, mide 1,83 metros y pesa 75 kilos. Aunque este martes superó la revisión médica para firmar un contrato con River por tres temporadas y media, jugará lo que queda del año en préstamo en Montevideo Wanderers, club en el que milita desde hace un año y medio. Tras propiciar sondeos de Lanús, Racing y Cruzeiro, Fonseca vio adelantarse en la carrera por él al club porteño, que pagará alrededor de 2,4 millones de dólares por 60% de su ficha.

El buen vínculo que hay entre Daniel, padre y representante del jugador, y Enzo Francescoli terminó de decantar la negociación: además de haber jugado juntos en el recordado Cagliari de comienzos de los años noventas, ambos fueron representados por Paco Casal, mano derecha y amigo íntimo del secretario técnico de River. A fines de julio, cuando aparecían las primeras ofertas, los dos Fonseca estuvieron en el Monumental invitados por Francescoli para ver la premiación de la Liga Profesional, ante Racing. Entonces la negociación empezó a encaminarse.

ATENTOS HINCHAS DE RIVER: el uruguayo Nicolás Fonseca se hace la revisión médica, para firmar como nuevo jugador del Millonario. Se sumará al plantel recién en enero de 2024.



📺 #ESPNenStarPlus

➡️ https://t.co/RqcMFYEWwI pic.twitter.com/K8uL0G8jWI — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2023

¿A qué se debe esta sorpresiva e inesperada contratación? En River están preparando el terreno para diciembre, mes en el que se vencerán dos vínculos pesados: tanto Enzo Pérez como Bruno Zuculini terminarán sus contratos y aún no se resolvió qué pasará con ambos. Por un lado, el capitán, de 37 años, puede estar viviendo sus últimos meses vestido con la camiseta millonaria, más allá de que recién a fin de año anunciará su decisión a la Comisión Directiva, que en abril le hizo una propuesta para renovar por 2024. Y por otro lado, se espera la recuperación definitiva de Zuculini en septiembre (en febrero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda) para, a partir de entonces, sentarse a negociar.

De esta manera, River se arma frente a la posible salida del histórico Enzo Pérez y por eso incorpora otro volante central, tras la llegada de Matías Kranevitter, ocurrida a comienzos de año. ¿Cómo consideran a Fonseca en Uruguay? “Le dio un rédito espectacular a Wanderers y aún tiene mucho más para dar”, afirma el diario El País al número 5, que tiene pasado como enganche. Por eso destacan su pase, su distribución y su visión de juego, más que su marca. Es más, fue su propio padre quien le sugirió que se retrasara en el campo para tener el panorama del juego de frente en el ataque.

Nicolás Fonseca (centro) presiona a Marcos Montiel en un Montevideo Wanderers vs. Nacional del torneo uruguayo; la marca no es el fuerte del volante. Agencia Gamba - Getty Images South America

Así y todo, por fuera de su gran momento en Montevideo Wanderers, equipo en el que comparte plantel con su hermano delantero Matías, resulta una incógnita cómo se adaptará a la exigencia del fútbol argentino un jugador que, relativamente cerca de su 25º cumpleaños, tiene tan sólo 58 partidos jugados de manera profesional y que pasó unos dos años sin jugar, entre 2020 y 2021.

Nacido el 19 de octubre de 1998, Fonseca cursó parte de las divisiones inferiores en Milan, pero recaló en Novara, fue campeón de reserva y debutó en la primera división el 2 de diciembre de 2018, en un 1-1 con Virtus Entella por la Serie C. En total, entre las temporadas 2018/’19 y 2019/’20 acumuló 18 presencias con 11 titularidades, 792 minutos (44 de promedio) y una amonestación. Fue al banco de suplentes en 50 ocasiones e ingresó en siete. Tras la pausa por la pandemia en 2020, a los 21 años quedó libre; tuvo una prueba en Santos, de Brasil, y pasó más de dos años sin jugar un partido oficial hasta que recaló en el River Plate de Uruguay, en enero de 2022, tras viajar en familia a Sudamérica.

Su último partido en Italia fue el 22 de enero de 2020, un 2-2 de Novara con Juventus II, y su primero en Uruguay se dio el 9 de marzo de 2022 y fue un 1-0 de River Plate sobre Liverpool como visitante. Fonseca no tuvo continuidad en el Darsenero y sumó apenas 296 minutos repartidos en siete actuaciones (cuatro como titular) durante el primer semestre del año pasado. Hasta que llegó a Montevideo Wanderers en julio, cuando dio un giro de 180 grados: jugó 33 veces y 2612 minutos (79 de media), marcó un gol, hizo tres asistencias (recibió once tarjetas amarillas) y se consolidó como figura del equipo.

La buena distribución de la pelota, una de sus virtudes

Antes debió superar un prejuicio: como llegó a los Bohemios junto al delantero Facundo Milán, también representado por su padre, Daniel, se creía que arribaba más por el contacto que por sus condiciones. Lo contó en una entrevista con El País: “Agradezco a Dios tener una persona como papá que pueda ayudarme y aconsejarme, que mira todos los partidos, que está pendiente, que es mi representante. Esa unión es muy especial. Y sobre lo que dicen los demás... es parte del fútbol. Sí, a veces duele, no voy a mentir. Uno escucha cosas, llegan comentarios. Capaz que pasás por algunos momentos por los que no querés pasar, pero no todos son así. Yo venía de River sin minutos, llegué con Facundo y qué iba a pensar la gente... Que yo era un paquete. Y no pasa nada. Quedó demostrado que así no fue. Prefiero quedarme con lo lindo y no con lo malo. Muchas veces nosotros nos quedamos en los que nos insultan o nos critican en vez de pensar en los que nos dan para adelante. Es por ahí”.

Ahora, Fonseca jugará sus últimos cuatro meses en el fútbol uruguayo con la camiseta de los Bohemios hasta incorporarse en enero de 2024 al plantel conducido por Martín Demichelis. Un salto completamente inesperado para un jugador que estuvo muy cerca de dejar el fútbol profesional.