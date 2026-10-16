River Plate vs. Belgrano, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Belgrano de Córdoba y River Plate protagonizarán el próximo domingo uno de los encuentros más atractivos del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El duelo está programado a las 20.15 en el estadio Julio César Villagra y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Pablo Dóvalo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.34 contra 3.41 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.01.

El Pirata vive un año de ensueño, en el que ya fue campeón del Torneo Apertura y accedió a la Copa Libertadores 2027 -también jugará el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina- y no se conforma porque es uno de los grandes protagonistas del certamen en curso.

De la mano de Ricardo Zielinski, es uno de los tres líderes que tiene la zona con 22 puntos junto a Rosario Central y Argentinos Juniors, con los que comparte el récord de seis triunfos, cuatro empates y dos caídas. El Celeste ganó los últimos tres encuentros y hace seis que no cae.

El Millonario dejó pasar una gran oportunidad entre semana de subir posiciones porque empató ante Sarmiento en Junín 1 a 1 en el cotejo que tenía postergado desde la fecha FIFA. Así, se mantuvo en el noveno lugar con 17 unidades -cinco triunfos, dos igualdades y cinco derrotas- y sigue afuera de los puestos de clasificación a octavos de final.

Tampoco escaló en la Tabla Anual, a través de la cual intenta acceder a la Copa Libertadores 2027. En ese escalafón también está noveno con 46 unidades y a cinco del último club que está ingresando al máximo certamen continental del año próximo que es el Bicho cuando restan solo 12 tantos en juego.

Belgrano y River se enfrentaron dos veces este año y la última fue en la final del Torneo Apertura, con victoria del Pirata 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en un partidazo. Facundo Colidio abrió la cuenta para el Millonario y Leonardo Morales empató para los de la Docta. En el complemento, Tomás Galván adelantó nuevamente al conjunto del barrio porteño de Núñez, pero Nicolás ‘Uvita’ Fernández marcó un doblete y le dio el primer título en la historia a su equipo.

Antes, en el mismo certamen pero por la primera etapa, se vieron las caras en el estadio Monumental con triunfo del local 3 a 0 con un doblete de Galván más otra conquista de Colidio.