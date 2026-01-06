River Plate vs. Boca Juniors, por el Torneo Apertura 2026: cuándo se jugaría el Superclásico

El partido más importante que tendrá la primera etapa del Torneo Apertura 2026 será el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, el cual todavía no fue programado con día y horario exactos porque la Liga Profesional (LPF) oficializó el cronograma de la primera a la duodécima fecha, pero hasta la jornada 12. El encuentro entre los dos equipos más grandes del fútbol argentino se jugará en la 15.

Esa fecha, la penúltima de la instancia regular, tiene preestablecido el domingo 19 de abril. Los 16 partidos se organizarán en torno a ese día y, por la magnitud es muy probable que el juego entre River y Boca sea ese 19 y en un horario central, en el estadio Monumental.

El último Superclásico fue en la Bombonera y lo ganó Boca 2 a 0 Manuel Cortina

El xeneize es parte de la zona A y el Millonario, de la B. Sin embargo, chocarán en la instancia inicial del campeonato porque cada equipo disputa un interzonal -a Boca le tocó Racing y a River, Vélez- y enfrenta también a su clásico rival. En caso de que ambos avancen a los playoffs podrían volver a verse las caras en un cruce de eliminación directa.

Luego, volverán a jugar en el Torneo Clausura, también por la fecha 15 pero en la Bombonera. Al igual que en el Apertura, en los mano a mano puede darse un Superclásico más. Otras posibilidades para que se desarrolle el clásico más importante de la Argentina es el Trofeo de Campeones si cada uno gana uno de los dos certámenes o la Copa Sudamericana 2026. En este caso, Boca debería ser tercero en su grupo de la Libertadores y pasar al campeonato que disputará River, la Sudamericana.

Fecha 15 del Torneo Apertura 2026

Interzonal: River vs. Boca.

Zona A

Independiente vs. Defensa y Justicia.

Talleres vs. Deportivo Riestra.

Instituto vs. Estudiantes.

Unión vs. Newell’s.

San Lorenzo vs. Vélez.

Central Córdoba vs. Platense.

Gimnasia de Mendoza vs. Lanús.

Zona B

Aldosivi vs. Racing.

Barracas Central vs. Belgrano.

Gimnasia vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Rosario Central vs. Sarmiento.

Tigre vs. Huracán.

Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán.

Banfield vs. Independiente Rivadavia.

El último Superclásico en el estadio Monumental lo ganó River 2 a 1 sobre Boca Juniors Manuel Cortina - LA NACION

El historial del Superclásico

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 265 veces a lo largo de la historia con 93 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 217 oportunidades, con 79 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el conjunto riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

Los últimos cinco Superclásicos