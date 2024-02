escuchar

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, por la séptima fecha de la Copa de la Liga 2024, ya se juega en las casas de apuestas, donde los simpatizantes avalan la victoria de uno u otro o, también, el empate. Lo cierto es que, por el presente, los antecedentes recientes entre sí y ser local en el estadio Monumental, el Millonario tiene ventaja en ese mundo.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.97 contra 4.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.50. Según Opta, además, el anfitrión tiene una probabilidad de imponerse del 55.5% contra 21,5% de su oponente.

La previa del partido

El partido más importante de la séptima fecha de la Copa de la Liga comenzará a las 17 con arbitraje de Yael Falcón Pérez y se transmitirá en vivo por TNT Sports y ESPN Premium, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Es requisito ser abonado al ‘pack fútbol’. Además, en cachallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Ninguno de los entrenadores anunció la formación, ni darán indicios hasta minutos antes del juego. Martín Demichelis tiene siete nombres confirmados para el once inicial: Franco Armani, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Facundo Colidio. El resto prácticamente, por la merma en el nivel futbolístico y lesiones, están en duda y entre ellos sobresale Miguel Borja. El colombiano comenzó la temporada con el pie derecho y es el máximo goleador de la Copa de la Liga con seis tantos. Con él en cancha, el equipo promedia un gol cada 35 minutos mientras que con otro delantero, la media pasa a un festejo cada 89 minutos. El ‘Colibrí’ se desgarró ante Atlético Tucumán en la quinta jornada, por lo que se perdió el encuentro pasado ante Banfield y su ausencia se hizo notar. Se entrenó a doble turno toda la semana, pero no estaría a disposición al menos para comenzar el partido.

El resto del equipo no se modificaría con respecto al que igualó con el Taladro. Andrés Herrera continuaría como titular en el lateral derecho a pesar de la reciente llegada de Agustín Sant’Anna. La mitad de la cancha, en tanto, es la que más dudas genera. La presencia de Nicolás Fonseca no correría riesgos, pero su acompañante en el doble 5 no está confirmado debido al flojo rendimiento de Rodrigo Aliendro en lo que va del año, por lo que Rodrigo Villagra sueña con ganarse un lugar. El otro volante saldría de Claudio Echeverri o Franco Mastantuono.

En cuanto a la alineación del xeneize, el DT Diego Martínez tiene más dudas. Desde que debutó oficialmente como entrenador del combinado de la Ribera repitió el once apenas una vez en el triunfo 2 a 0 ante Tigre y en el posterior empate 0 a 0 frente a Defensa y Justicia. En seis partidos de la Copa de la Liga, 20 futbolistas fueron titulares y teniendo en cuenta ese dato los nombres inamovibles son Sergio Romero, Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Kevin Zenón y Miguel Merentiel.

Luego hay 11 futbolistas para cuatro posiciones vacantes. Lucas Blondel es una opción para el lateral derecho, principalmente luego de su buen ingreso en la derrota por 2 a 1 ante Lanús. Si se mete entre los once, el peruano Advíncula pasaría a jugar de mediocampista derecho como ya lo hizo contra el Matador y el Halcón de Varela. El puesto de lateral izquierdo, en tanto, se lo dirimen entre Lautaro Blanco, quien corre con ventaja, Frank Fabra y Marcelo Saracchi, titular en la última fecha y también en el Superclásico de la Copa de la Liga 2023.

En la mitad de la cancha, Cristian Medina podría jugar de 8 siempre y cuando Blondel vaya al banco. El 5 ante la lesión de Guillermo ‘Pol’ Fernández podría ser Jorman Campuzano, pero Mauricio Benítez sueña con ser la gran apuesta de Martínez, quien sabe de sus condiciones y ya lo puso de arranque ante Tigre y Defensa y Justicia. En la ofensiva el acompañante de Miguel Merentiel será Edinson Cavani, quien sumó minutos contra Lanús y tiene una buena oportunidad de cortar su mala racha.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Franco Mastantuono o Pablo Solari, Ignacio ‘Nacho’ Fernández, Esequiel Barco; Facundo Colidio.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Mauricio Benítez, Jorman Campuzano, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Miguel Merentiel es el goleador de Boca en la Copa de la Liga 2024, con tres tantos Walter Manuel Cortina

El Millonario está invicto y se ubica segundo en el grupo A con 12 puntos gracias a tres victorias y tres igualdades (el líder es Independiente con 13). Acumula dos empates seguidos, el último frente a Banfield 1 a 1 en el estadio Monumental, y Martín Demichelis es mirado de reojo por el funcionamiento de un plantel que no termina de exponer todo su potencial. Aún así, es el conjunto que más goles anotó en el campeonato con 12 y tiene al máximo artillero -Miguel Borja con seis- y asistente -Esequiel Barco con cinco-.

El xeneize marcha séptimo con nueve puntos producto de dos triunfos, tres empates y una caída en su última presentación contra Lanús 2 a 1 en La Fortaleza. De momento está afuera de la clasificación a cuartos de final y lo negativo es que el entrenador Diego Martínez todavía no pudo darle un buen funcionamiento a un equipo que lo necesita cuanto antes. Convirtió seis goles y le marcaron tres. La mitad de ellos los festejó el uruguayo Miguel Merentiel.

El historial del Superclásico

River y Boca se enfrentaron 260 veces con 91 victorias para el xeneize y 86 para el Millonario. Empataron en 83 ocasiones.

Por ligas nacionales se cruzaron en 214 ocasiones con 78 triunfos para el elenco del barrio porteño de La Boca y 71 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

Por copas nacionales, apartado en el que se sumará el cotejo de este domingo, hay 14 antecedentes y siete de ellos concluyeron en empate. River sonrió cinco veces y Boca, dos.

En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el xeneize cosechó 11 triunfos y el Millonario, 10. No hubo ganador en 11 oportunidades.

