River Plate vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
River Plate y Independiente Santa Fe se enfrentan este miércoles desde las 21.30h en el estadio Mâs Monumental, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, River Plate viene de empatar ante Independiente Santa Fe por 0-0 mientras que Independiente Santa Fe llega de empatar ante River Plate por 0-0.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.