River Plate vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

River Plate y Independiente Santa Fe se enfrentan este miércoles desde las 21.30h en el estadio Mâs Monumental, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, River Plate viene de empatar ante Independiente Santa Fe por 0-0 mientras que Independiente Santa Fe llega de empatar ante River Plate por 0-0.

Todo lo que hay que saber

River Plate vs. Independiente Santa Fe

Hora: las 21.30h

Partido correspondiente a vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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