Elías Gómez se convirtió en la sexta incorporación de River, que no deja de reforzarse

El mercado de pases de River continúa revolucionado. Después de cerrar la llegada a préstamo de Esequiel Barco por dos años con opción de compra, la dirigencia millonaria se mueve a fondo para cumplirle un deseo central de Marcelo Gallardo: reforzar los dos laterales de la cancha. Por eso, en las últimas horas se enfocó en Elías Gómez y llegó a un acuerdo con Argentinos Juniors y con el futbolista, que estaba a un paso de partir a Independiente.

En la negociación más polémica y candente del mercado, el Millonario ya tiene todo listo para desembolsar 1,5 millón de dólares por el 70% del pase y que el lateral izquierdo pase por la revisión médica entre el miércoles y el jueves, y firme su contrato para sumarse al plantel.

El mercado le sonríe a Marcelo Gallardo, que de a poco va armando una formación muy poderosa

Según pudo reconstruir LA NACION, la novela de Gómez tiene varias vertientes. Por un lado, River desde hace al menos una semana sostenía conversaciones con sus pares de La Paternal para negociar por el defensor de 27 años y, además, en Núñez aseguran que Independiente estaba al tanto de la situación.

“Todas las partes sabían que había una negociación. No fue una sorpresa. Eso no quita que Independiente haya avanzado y luego el jugador haya decidido llegar a River”, afirman en los pasillos del Monumental. El fin de semana se produjo un llamado telefónico de Marcelo Gallardo al jugador para contarle la propuesta y reconocerle el interés y, en la jornada de ayer, también el manager Enzo Francescoli se comunicó con él.

Así, cuando al mediodía del lunes desde Avellaneda se había llegado a un principio de entendimiento con Argentinos Juniors -que hasta había sido reconocido por el propio presidente Cristian Malaspina-, por la tarde todo cambió.

Esequiel Barco, que viene del fútbol norteamericano, otra pieza de jerarquía internacional para River Archivo

¿Qué pasó? Aunque desde el Rojo aseguran que Gómez ya había tenido charlas con el entrenador Eduardo Domínguez y el manager Daniel Montenegro, en el entorno del jugador aseguran que nunca habían llegado a un trato definitivo por el contrato. Y ante la pública noticia de que estaba todo acordado entre los clubes, en River decidieron acelerar para acordar con el lateral un contrato más que superador que el que le ofrecía Independiente y acercarle a Argentinos la misma propuesta económica: 1,5 millones de dólares por el 70% de la ficha. Así, la postura del futbolista pudo más: decidió declinar la oportunidad de llegar a Avellaneda y aceptó jugar en el Millonario.

De esta manera, Gómez se transformará en el sexto refuerzo millonario, después de las incorporaciones oficializadas de Tomás Pochettino, Leandro González Pirez y Emanuel Mammana, el regreso de Juanfer Quintero -pasó la revisión y se está entrenando a la espera de la firma de su contrato- y el acuerdo total por Barco, quien este miércoles se hará la revisión médica para luego sellar su vínculo.

Tomas Pochettino, al igual que Barco, dejará la MLS para jugar en River Lyndsay Radnedge/ISI Photos - Getty Images North America

Pero no todo termina ahí. Para el lateral derecho, River ya tiene el nombre apuntado: Marcelo Andrés Herrera. Y las negociaciones con San Lorenzo ya comenzaron. Después de dos llamados iniciales hace unas semanas de Francescoli con Mauro Cetto, manager del Ciclón, y Gustavo Lescovich, representante del futbolista, ayer se dieron las primeras conversaciones formales con propuestas incluidas. En Núñez ofrecieron, en primer término, 2 millones de dólares por el 100% de la ficha, más la cesión de Cristian Ferreira. Pero la postura del Ciclón es muy firme: pretende al menos 3,6 millones por la totalidad del pase.

Y aunque la primera oferta fue rechazada y en River consideran que la cotización total es muy elevada, ya se prepara una nueva oferta en la que podría subir la cifra a al menos 2,5 millones, pero por un porcentaje cercano al 70% del lateral derecho de 23 años, que tiene contrato en San Lorenzo hasta diciembre de 2023. Se espera que en las próximas horas haya definiciones porque la postura del jugador es muy firme: lo seduce muchísimo la chance de llegar a ser dirigido por Gallardo.

Juan Fernando Quintero regresa desde China para la alegría del hincha de River Instagram

Mientras tanto, la búsqueda por un delantero tampoco cesa y el nombre de Valentín Castellanos sigue en escena. Goleador y campeón de la MLS con el New York City, ya confesó que le encantaría vestir la camiseta millonaria y está a la espera de una resolución. Hoy su representante está buscando ofertas del fútbol europeo para el mendocino de 23 años que fue cotizado entre 10 y 15 millones de dólares. Frente a la buena relación que hay con el Football City Group, y en medio del acuerdo por Julián Álvarez, no se descarta la chance de poder negociar un préstamo en caso de no ser vendido en este mercado. Y, mientras tanto, también fue ofrecido Luciano Vietto, quien tiene contrato hasta 2024 en Al-Hilal de Arabia Saudita, pero está en conflicto con los dueños del club y busca una salida.