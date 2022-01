Chile - Argentina, por las eliminatorias para Qatar 2022: el pedido de Scaloni a los jugadores y el probable equipo

En las primeras cuatro fechas de las Eliminatorias el arco fue para Franco Armani. La “moda Dibu Martínez” no empezó sino hasta 2021, cuando con su personalidad avasallante se ganó el puesto y se convirtió en uno de los pilares decisivos de la conquista de la Copa América en el Maracaná. Hoy su figura sigue creciendo. Tanto que, sin Lionel Messi, es probable que sea la más buscada por el público, en esta nueva ventana internacional que enfrenta la selección argentina rumbo a Qatar 2022.

El jueves, a las 21.15, en el desierto de Calama y ante Chile, se jugará el primero de los dos encuentros de esta “minigira” sudamericana. “Para nosotros empieza el año del Mundial y el primer paso es mañana contra Chile. Es un partido bravo. Los dos partidos, acá y en la Copa, empatamos 1 a 1. Va a ser duro. No conocemos las condiciones de la cancha y cómo nos puede afectar la altura. Ellos tienen jugadores que están pasando por un gran momento. Nosotros vamos a jugar todos los partidos como si fuera el último”, prometió Emiliano Martínez.

Uruguay 0 - Argentina 1 (Gol de Di María)

Con el seleccionado ya clasificado para la Copa del Mundo, los objetivos pasan por otro costado. Fortalecer el estilo... y ganarse un lugar en la nómina definitiva. En ese sentido, el arquero de Aston Villa reveló cual fue el pedido que les hizo el entrenador Lionel Scaloni tras reunirse en la concentración en Ezeiza. “ El técnico nos dijo que lo que hicimos ya pasó. Que este es el año del Mundial, que hay que volver a empezar y hay dar lo mejor para estar en la lista”.

Martínez cree que cada integrante de la selección lo tiene en claro, que no hay por qué pensar que habrá desconcentraciones al no tener obligaciones por delante. “Seguimos con hambre -reafirmó-. No es que vinimos acá relajados. Venimos a ganar. Es lo que buscamos. Estamos bien en ese aspecto. No nos vamos a relajar. Queremos seguir ganando, uniéndonos como equipo y como grupo”.

Paulo Dybala puede ser el nombre para reemplazar a Messi ERNESTO RYAN - POOL

El posible equipo

Sin Messi, que tendrá descanso para continuar su adaptación en PSG, la capitanía quedará seguramente en manos de Nicolás Otamendi o de Ángel Di María. Esta tarde, desde las 18, se realizará una práctica en la que comenzará a delinearse una formación que, por el momento, tiene muchas incógnitas.

El arco, por supuesto, no tiene dudas con Martínez. Los interrogantes comienzan con la defensa. Por el lateral derecho, la competencia entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel sigue abierta. En la izquierda estará Marcos Acuña. La zaga central tendrá a Otamendi, pero resta conocer el reemplazante del Cuti Romero, lesionado. Sin Pezzella, lesionado, el lugar será para Martínez Quarta o para Lisandro Martínez.

En la mitad de la cancha, hay tres nombres que parecen indiscutibles: Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Lo único que podría hacer que Scaloni reemplace a alguno de ellos es que todos tienen una amarilla y, de sumar la segunda, se perderían el encuentro con Colombia. Tal vez reserve a alguno para no correr el riesgo de perderlos a todos. Más teniendo en cuenta la baja de Guido Rodríguez por Covid. El cuarto lugar en el medio sería para Di María, Nico González o Lucas Ocampos.

Rodrigo de Paul tiene una amarilla y si lo vuelven a amonestar no podrá jugar contra Colombia Jorge Saenz - AP

Adelante, Lautaro Martínez irá desde el comienzo y muy probablemente Paulo Dybala lo acompañe. Sin embargo, como ya no hay exigencias en juego respecto de la clasificación, no hay que descartar que el técnico le de una oportunidad de mostrarse a Julián Álvarez.

La situación con Chile

Scaloni tiene dudas con la formación argentina y lo mismo le pasa al uruguayo Martín Lasarte en Chile. Para empezar, perdió a tres posibles titulares por Covid. Se trata de los defensores Francisco Sierralta, de Watford, y Mauricio Isla, de Flamengo, y del atacante Jean Meneses de León de México.

Ante las bajas en el sector defensivo, el entrenador se vio obligado a sumar de urgencia al veterano José Pedro Fuenzalida, ex Boca, de 36 años.

El caso de Mauricio Isla es curioso, porque ya volvió a jugar en Brasil. Pero por el protocolo sanitario, el Ministerio de Salud chileno (Seremi) no lo deja ingresar para el encuentro con la Argentina. El futbolista publicó hace unas horas una historia en Instagram en la que mostró un resultado de PCR negativo y pide que lo dejen ingresar. Anteriormente, Uruguay también le había negado su ingreso.

La historia que Mauricio Isla publicó en su cuenta de Instagram para que lo dejen ingresar en Chile

Pero los problemas no terminan ahí. En la primera práctica en el estadio Zorros del Desierto, en Calama, dos jugadores fundamentales como Charles Aránguiz y Gary Medel presentaron molestias musculares y debieron ser destinados a una clínica para realizarse estudios.

Los once que ingresarán ante la Argentina son, por lo tanto, una enorme incógnita.