Franco Mastantuono, la joya de 17 años que nadie puede determinar cuánto tiempo más estará en River antes de emigrar a Europa

Franco Mastantuono cumplió 17 años hace poco más de tres meses. Lleva la N° 30 de River en su espalda en honor al primer dorsal que utilizó Lionel Messi en Barcelona y juega con ese desparpajo que le permite desplegar su talento y hacer levantar al hincha millonario de la butaca en el Monumental. Su nombre pasará a ser el gran emblema de las inferiores en 2025 ante la inminente partida de Claudio Echeverri a Manchester City. Pero en Núñez nadie puede determinar por cuánto tiempo, ya que desde Europa siguen poniendo el ojo en él: se conoció que Barcelona envió un scouter para ver partidos en directo de la joya millonaria.

Según la información del diario catalán Mundo Deportivo, “el nombre del mediocentro es uno de los que el Barça tiene anotados en su lista de futuribles, aunque el seguimiento sólo presupone recabar información y no una operación inmediata, más aún en la situación económica del club azulgrana”.

Según la prensa española, Barcelona envió un scouter a la Argentina para ver partidos en directo de Mastantuono @riverplate

Además, hablan de un “talentoso jugador que destaca por ser un zurdo con mucha llegada ofensiva” y de una “joven joya que ha cautivado la atención de otros clubes de primer nivel europeo por sus récords de precocidad”. Entre otros, el scouter presenció el 0-0 con Atlético Mineiro en la Copa Libertadores en el que el juvenil de Azul, Buenos Aires, entró a los 13 minutos del segundo tiempo.

Con 1,77 metros y 71 kilos, Mastantuono lleva 37 partidos disputados en primera, con 12 titularidades, 1437 minutos (39′ promedio por juego), tres goles y cuatro asistencias. Cada vez más consolidado en el plantel profesional, también se luce en la selección argentina Sub 20 que dirige Javier Mascherano: el jueves pasado le marcó un golazo a Bolivia en un amistoso en Santa Cruz de la Sierra y es una fija para disputar el Sudamericano en Perú durante enero y febrero próximos. Allí también comparte equipo con Echeverri, aunque en River solamente han tenido 291 minutos juntos en un claro mensaje del entrenador Marcelo Gallardo. Crecimiento progresivo.

En marzo pasado, River se anticipó a un posible conflicto contractual y le renovó el vínculo hasta diciembre de 2026, firmando la cláusula más alta del fútbol argentino: 45 millones de euros. Además, la cifra asciende a 50 millones de euros al faltar diez días para terminar el mercado de pases. Igualmente, pese a los intereses europeos, que también incluyen a Real Madrid, Manchester United y Chelsea, entre otros que han sondeado u observado al talentoso mediocampista, hasta el 14 de agosto de 2025, cuando alcance la mayoría de edad, no podrá emigrar al Viejo Continente. En caso de dar el salto a Barcelona, sería el tercer caso en la historia: solamente Javier Saviola y Maximiliano López salieron del semillero de River y emigraron al club culé como primer traspaso.

Creatividad, técnica y velocidad, características que luce Mastantuono en la primera de River Daniel Jayo - Getty Images South America

Mientras tanto, Gallardo trabaja para generar un ambiente de contención positiva para que Mastantuono pueda explotar su potencial, tal como lo hizo con una enorme camada de juveniles que fue fogueando hasta consolidarlos en el equipo: Sebastián Driussi, Exequiel Palacios, Julián Álvarez, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Enzo Fernández y Lucas Beltrán, entre otros.

“Siempre he actuado de la misma manera con relación a los jóvenes que se forman en nuestro club. No es fácil asimilar cuando llegas a un equipo profesional con lo que significa y el cambio de vida que genera en cada uno de ellos. Nosotros tenemos que ser entrenadores y acompañar ese proceso. No es normal cuando se dan situaciones que un chico de 17 años llegue a la primera de River, con todo lo que eso representa. Pónganse en su lugar un momento, es un montón”, comentó Gallardo.

Mastantuono es, además, una pieza importante de la selección Sub 20 @afaseleccion

“Si bien uno nace y se desarrolla con esa ilusión de querer jugar en primera, después hay que acompañar ese proceso. Intentamos que los chicos no asuman ese rol de responsabilidad, sino que acompañen dentro del proceso. Y cuando vayan teniendo más madurez, no soy necio: si un chico juega bien, no me importa si tiene 17, 16, 35 o 40 años. Si alguien juega bien, estará en el equipo. Pero no para darle la responsabilidad a un chico de 17/18 años”, agregó el Muñeco tras la victoria 3-0 contra Barracas Central, que tuvo un valioso ingreso de Mastantuono, con asistencia incluida para destrabar el juego.

“Gallardo me pide que entre a gambetear, a ir para adelante y a tomar buenas decisiones”, dijo el mediocampista en su última tarde en el Monumental que despertó una marea de aplausos de los hinchas. Después de una corta y frenética experiencia con Echeverri, quien a partir de enero pasará a Manchester City, el mundo River espera disfrutar más y mejor a Mastantuono, mientras en Europa siguen posando los ojos en él.

