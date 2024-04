Germán Pezzella a River: qué se sabe, la frase que ilusiona a todos y cómo fue el rendimiento de los zagueros en 2024

Escuchar

Durante los primeros días de 2024, Germán Pezzella, un campeón del mundo, dejó al pasar una sentencia, durante una íntima entrevista con La Nación, que abrió el camino de la ilusión. ”No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. En mi cabeza está volver, si se me permite”, fue su mensaje. El caudillo, de 32 años, convencido que su etapa en Betis está próxima a cerrarse, les dio un impulso a los dirigentes millonarios que, rápidos de reflejos, tomaron nota. “Es aquí, es ahora”, seguramente pensaron.

Un mes atrás, se realizó una reunión en Europa. Leonardo Ponzio, el secretario técnico, aseguró que el deseo del club de Núñez es repatriar al defensor, que vive los últimos días como futbolista del equipo que conduce Manuel Pellegrini. Es el capitán y una referencia de Betis, que este domingo empató 1-1 con Sevilla, en el clásico de la ciudad. Jugó todo el partido.

Germán Pezzella logró la Copa del Rey en Betis

“El Mundo River sueña con Pezzella, con un campeón del mundo. Hoy en día le queda un año de contrato allá. Esperaremos. Yo llamo a todo el mundo igual”, manifestó Ponzio, un mes atrás. Además, el ex mediocampista central habló del próximo mercado de pases: “Vamos a tener que reforzarnos en junio. Hay muchos jugadores que quizás no los vamos a tener por los Juegos Olímpicos, así que hay que prepararse. River se refuerza siempre”.

La novedad es la palabra autorizada y pública del protagonista de esta historia, nacido en Bahía Blanca, de dos pasos en Betis y una etapa en Fiorentina, rostro habitual en las convocatorias del seleccionado (difícil ser titular con los rendimientos habituales de Nicolás Otamendi y Cuti Romero) y convertido en un caudillo en los últimos años. De hecho, en el equipo nacional disputó 40 partidos y marcó tres goles.

Germán Pezzella, con la camiseta de la selección

“Yo no le cierro las puertas a nada. Los clubes también hacen sus balances, también juegan su papel en esto. Si renové mi contrato hace dos meses, por algo es. Los balances de la temporada se hacen en frío, cuando esto termine, y ahí tocará que el club plantee sus objetivos y sepa dónde quiere apuntar para determinar qué hace cada uno”, declaró Pezzella en el programa El Desmarque.

Si bien mantiene su contrato en Betis -donde es figura y el dueño de la cinta- hasta junio de 2026, la hipótesis del operativo regreso es la cláusula de rescisión, que pasó de 50 millones a cuatro millones de euros. La reunión con Ponzio sirvió para un primer acercamiento rumbo a la mitad de año, luego de su probable participación en la Copa América en junio. Según se supo, la idea del defensor junto a su familia sería la de regresar a la Argentina; incluso, en la reunión con Ponzio, el presidente Jorge Brito se mostró mediante una videollamada y le habría expresado una frase de este estilo: “Tenés mi número, cuando te decidas a volver a River me llamás, el resto es un trámite”.

A partir de agosto de 2021, Pezzella disfruta de su segunda etapa en Betis, en donde es muy querido y consiguió la Copa del Rey en 2022. El campeón del mundo se consolidó como un emblema del equipo; disputó 177 partidos y marcó 6 goles en sus dos etapas.

Germán Pezzella, de celebración en Betis CRISTINA QUICLER - AFP

“River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me formé en River. Ojalá suceda...”, le contó a LA NACION un par de meses atrás.

El zaguero debutó a los 20 años en 2011, en un encuentro por la Copa Argentina (un 1-0 ante Defensores de Belgrano), con Matías Almeyda como DT. Sufrió una seria lesión, una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en agosto de 2012, le costó volver a las canchas y luego sumó 69 partidos y 5 goles. Dos, quedaron en la historia. El primero, a Boca, bajo un diluvio, el definitivo 1-1 en 2014, jugando como número 9 y muy cerca del final del partido, con Marcelo Gallardo en la conducción. El otro, en la final de la exitosa Copa Sudamericana 2014, frente a Atlético Nacional, en el recordado 2-0... con Franco Armani en el arco del equipo colombiano.

En la entidad de Núñez, Pezzella ganó cinco títulos: el Final 2014 y la Copa Campeonato (también marcó, ante San Lorenzo), la Copa Sudamericana 2014, la Recopa 2014 y la Libertadores 2015. Sin embargo, no actuó en las semifinales ni en la final, ya que Betis se lo aseguró antes por solo 2.500.000 de euros por el 50 por ciento de su pase.

Para Martín Demichelis, el probable arribo de Pezzella le daría una solución real a la defensa, con serios problemas, sobre todo durante 2024. La lógica sería así: llega, se presenta, ensaya un par de prácticas y se pone la camiseta, sobre todo, para la Copa Libertadores, el deseo de todos. Un poco, por su categoría: si está bien desde lo físico (habrá que ver si juega en la Copa América), no habría contratiempos para compartir la última línea con Paulo Díaz.

Por otro lado, lo que se observa semana a semana en nuestro medio: la última línea millonaria es una auténtica decepción. El impacto mayor fue la derrota contra Boca por 3 a 2, pero es un mal que se repite en el tiempo. También, con los laterales.

River recibió 15 goles en 20 partidos en 2024, entre la Copa de la Liga, la Copa Argentina, la Copa Libertadores y la exitosa Supercopa frente a Estudiantes. No es un número excesivamente negativo, pero hay que tener en cuenta que Franco Armani fue figura en varios encuentros. Y que le llegan con relativa facilidad.

Pezzella puso la cabeza y le dio el triunfo a River frente a San Lorenzo, que significó una estrella; lo acompaña Gio Simeone FotoBAIRES

Los defensores de River son Sebastián Boselli (el uruguayo es zaguero, pero suele jugar como número 4), Ramiro Funes Mori (sufre de diversos contratiempos físicos), David Martínez (no es tenido en cuenta), Enzo Díaz (de flojo semestre), Leandro González Pírez (buenas tareas y dudas en partidos cruciales), Marcelo Herrera (bueno al atacar, flojo al defender), Paulo Díaz (una garantía), Milton Casco (casi sin participación), Agustín Sant’Anna (toda una incógnita) y Daniel Zabala (una joya de las inferiores). Atención con el juvenil: se someterá a una artroscopia en el menisco izquierdo y volverá para el segundo semestre.

De todos, el único que tiene el puesto asegurado es el chileno. Herrera, González Pírez y Enzo Díaz suelen ser los más utilizados, pero solo es una referencia. Pezzella, un gran cabeceador, puede aportar soluciones, más allá de que los problemas defensivos millonarios son estructurales. De él depende.

