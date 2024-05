La arenga de Martín Demichelis antes de los penales en la eliminación de River, y el único jugador que habló después de la derrota

Escuchar

La eliminación de la Copa Argentina en los 16avos de final, ante un humilde y voluntarioso Temperley, por penales, en Mendoza, fue un durísimo golpe para este River irregular, que pasa de partidos de alto vuelo a actuaciones de bajo relieve, como la que tuvo en la noche del martes en el Malvinas Argentinas. Fue 1-1 en los 90 minutos, con un heroico empate que anotó el Gasolero en tiempo de descuento, y victoria para los del sur desde los once metros, donde River se ha acostumbrado a penar: perdió las seis últimas definiciones que disputó. La derrota impactó de tal manera que el entrenador Martín Demichelis suspendió la habitual conferencia de prensa.

Antes de la rueda de penales, el director técnico arengó a sus jugadores con un pedido particular: “Escuchen. Quiero ver lenguaje corporal ahora de convencimiento, ¿eh? No de preocupación. Olvídense de esa energía que está afuera, de la gente. Olvídense de todo. Piensen en ustedes, los que van a patear. Piensen en ustedes, que con todo ese trabajo y sacrificio nos lo empataron en la última posesión”. Pero el DT no encontró la respuesta que esperaba de sus jugadores, y Juan Rago, el arquero de Temperley, atajó los remates de Esequiel Barco -volvió a sufrir con un penal, tal como le había sucedido contra Atlético Tucumán en febrero pasado- y David Martínez. El DT se fue del estadio con un lógico gesto de preocupación.

En este contexto, el único integrante del plantel que habló después de la caída fue Milton Casco. El lateral destacó: “Lo primero y principal es pedir disculpas a la gente, porque es un resultado que no esperábamos, pero se tienen que quedar tranquilos, hay un gran plantel, con buenísimos jugadores, que lo que viene lo van a afrontar de la mejor manera”.

Casco explicó: “Nos queda un sabor amargo. Creo que Temperley se paró bien dentro de la cancha, nos cortó el circuito de juego, y no pudimos fluir como lo hacemos siempre, y nos encontramos con ese gol en el final que les dio la oportunidad de llegar a los penales. Nos faltó ser un poco más profundos, tener un poco más de juego, manejamos la pelota mucho tiempo, pero por ahí no encontramos los espacios que solemos encontrar, que es lo que suele hacer River. Es para seguir trabajando, con tranquilidad”.

El experimentado lateral también habló de la serie por penales: “Ya estaba todo hablado, fue como iban saliendo los chicos. De vez en cuando se ponen a patear [penales] los chicos, pero no específicamente para este partido”.

Y comentó que sucedió con el director técnico después de la eliminación: “Nos dio tranquilidad. Nos dijo que era un golpe duro, que no esperábamos, pero tenemos muchas cosas por delante y esta institución no deja lamentarte, así que tenemos que prepararnos para lo que viene. Está claro que no es un resultado esperado, pero vienen cosas importantes, hay que volver a enfocarnos. Todo el tiempo nos exige ganar esta institución, la intención es siempre ir para adelante y ganar. Cualquier derrota duela, hoy nos tocó quedar eliminados, hay que poner las cosas en la balanza y seguir adelante”.

