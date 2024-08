Marcelo Gallardo y el triunfo de River en la Copa Libertadores: qué rescató del éxito sobre Talleres y el momento “feliz” del regreso

Escuchar

Marcelo Gallardo festejó el gol de Paulo Díaz, que le dio a River una victoria sufrida y trabajosa en Córdoba, y que encamina la ruta hacia los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero, segundos después del 1-0 sobre Talleres, dejó la cancha con gesto preocupado. El DT se fue del estadio Mario Kempes conforme con el resultado, pero con la certeza de que aún queda mucho por mejorar.

“Fue un partido muy cerrado, esos partidos típicos de Copa en los que no hubo muchos pasajes de buen fútbol. No pudimos dominar el partido con el hombre de más. Pero, si tengo que rescatar algo de esta noche, más allá de que nos faltó juego, y calidad, quiero destacar el espíritu del equipo. Porque así se va formando un equipo. En un campo difícil, un estadio colmado, de visitante, el equipo estuvo presente. Sabíamos que iba a ser un partido de detalles, que el que mejor los aprovechara, iba a ganar. Tenemos que mejorar, pero nos vamos contentos con el triunfo de visitante”, destacó el Muñeco en la conferencia de prensa.

“Nos falta fluir mejor en el juego. Nos falta mayor precisión para encontrar los momentos favorables y encontrarnos mejor con la pelota, pero creo que dimos una muestra de carácter importante, y eso es rescatable. Las noches de Copa sin así. Si no estas presente en estos partidos cerrados, tal vez lo pagás. Nosotros no sufrimos el partido, lo jugamos”, remarcó el DT, que empezó hace poco más de una semana su segundo ciclo en Núñez.

Gallardo explicó lo que buscaba en un tramo del partido en el que se mostraba fastidioso, al ver que su equipo no podía hacer valer el hombre de más que tenía en el terreno: “Lo que buscamos con los cambios era tener alguna alternativa más. Jugamos con volantes ofensivos para que pudieran llegar atrás, pero la expulsión [de Lucas Suárez] hizo que el rival se cerrara bien. No pudimos conectar bien los ataques o darle mejor finalización. Fue muy cerrado el partido, y cuando tenés estos partidos, con poca claridad para definir mejor los ataques, se hace complicado. Debemos fluir mejor y tomar mejores decisiones”.

Gallardo se fue más conforme con el resultado y la actitud que con el funcionamiento del equipo Nicolas Aguilera - AP

Consultado por el debutante Fabricio Bustos, evaluó: “Lo vi bien. No es fácil llegar y ponerse la camiseta de River, con la importancia de este partido, en esta noche, y lo sostuvo muy bien. Ya venía con ritmo de partidos, no sufrió meterse en el equipo rápidamente y eso tiene mucho valor”. Respecto del colombiano Miguel Borja, lesionado, y cuya ausencia se siente en el ataque, explicó: “Está en un proceso de días para ver si lo podemos tener. Veremos cómo se entrena mañana, está evolucionando bien”.

El Muñeco insistió en que “más allá de hablar de nombres propios, es bueno que el equipo entendió cómo jugar el partido, es bueno que asimilen cómo son estos encuentros, que se juegan a detalles, que hay que mantener la atención y la concentración todo el tiempo, y donde bajás podés perderlo. Yo rescato cómo el equipo jugó concentrado y enfocado, y cómo se hizo fuerte cuando tuvo que defender. Luego, soy consciente de que todavía falta, pero dentro de esta vorágine de partidos, lo que se hizo es para rescatar”.

"El equipo entendió cómo jugar el partido", destacó Gallardo DIEGO LIMA - AFP

Preguntado por cómo se produjo este regreso al club en el que ganó 14 títulos, Gallardo reflexionó: “Está claro que las condiciones no son las ideales para mí, cuando dije que tenía que subirme a un tren en marcha. Yo tengo que ser inteligente para saber dónde estamos parados, ver lo que tenemos e intentar reconocer las virtudes para potenciarlos. La competencia también es muy dura, porque hay detalles que te hacen continuar o te sacan, y no puedo pretender que el equipo funcione ya como quiero, no hay magia en esto, no soy un mago. Quiero que los jugadores asimilen los conceptos que ofrecemos para que el equipo funcione. Hay un montón de cosas por trabajar. Pero dimos una muestra fuerte de equipo que sirve para seguir desarrollando todas esas cosa que dije”.

Gallardo: "Nos falta fluir mejor en el juego" Fotobaires

Gallardo también dejó una reflexión personal: “A mí me encuentra feliz. Estaba bien, no estaba pensando en este momento, pero cuando me lo propusieron no pude decir que no. Meterte en esta vorágine que ya sé de qué se trata, es tener las energías muy arriba. Y hoy siento que estoy no para aprovechar lo ya vivido, sino escribir una nueva historia, y ver qué podemos hacer, qué podemos desarrollar. Estoy con mucho entusiasmo”.

