River igualó 0 a 0 en Tucumán ante Atlético y no pudo continuar con su racha ganadora en la Copa de la Liga. A pesar de esto continúa en el primer puesto de la zona A. Sobre el partido habló Martín Demichelis. El entrenador de River primero fue consultado por la situación del penal que desperdició dos veces Barco, en lo que fue la jugada más llamativa del partido, y además explicó por qué decidió cambiarlo en el entretiempo, en una acción que acaparó toda la atención. También se refirió a lo que dejó el empate frente al Decano.

Iban 18 minutos del primer tiempo, en Tucumán, y se dio la jugada que desenfocó a River del partido. Penal -bien sancionado- para el Millonario por falta a Nacho Fernández. Barco pateó y Devecchi lo atajó. En medio del caos general, el VAR avisó que había invasión. Que debía patearse de nuevo. Allí se vio que Demichelis conversó con Borja y tuvo un gesto inequívoco: que el autor del segundo penal debía ser el colombiano. Por si no quedaba claro, nueve dedos mostraron sus manos, las dos bien amplias y nítidas: “el 9″. Barco se negó otra vez. Y a los 28 minutos, el especialista en penales envió la pelota a la tribuna.

Barco falló dos penales y fue reemplazado en el entretiempo Fernando Font

A partir de allí, Demichelis no dio más indicaciones. Sintió el golpe a su autoridad, pero al ser consultado explicó cómo se dio todo: “A cualquiera le puede pasar de errar un penal, en este caso, dos. Esequiel salió porque consideré que no estaba emocionalmente al ciento por ciento, Esequiel es un gran chico, quería convertir, me pidió disculpas porque no es egocéntrico, no piensa solamente en él. En este caso no quiso ceder la pelota, de todo se aprende y hoy de acá se lleva una gran experiencia”. Sobre cómo se define al ejecutor de los penales, aclaró: “Cualquiera de los dos son los encargados de patear y ellos resuelven, dependiendo de sus sensaciones. Pero cuando erró Esequiel sí participé y pedí que sea Miguel, no se dio y el desenlace es el conocido”.

Sobre la decisión del cambio que hizo en el entretiempo, también reveló por qué fue en ese momento del partido: “(Barco) Es un jugador desequilibrante, lo venía haciendo bien, después de fallar el segundo penal se vieron situaciones erráticas por parte suya y consideré que no estaba bien. Sabía que no iba a estar bien, por eso mandé a moverse a Mastantuono y lo saqué en el entretiempo para cuidarlo y también para no perder una ventana. No hay que dramatizar la situación”, cerró sobre el tema.

Sobre el partido, explicó que a su equipo le costó mucho: “No nos sentimos cómodos en el partido desde el primer minuto, tuvimos la fortuna de que nos fuimos sin recibir goles al entretiempo, no se vio reflejado lo que intentamos hacer”. Luego generalizó con lo que sucede en el fútbol argentino: “No te permite relajarse, cualquier equipo te hace partido, es competitivo, esta cancha es difícil, el rival mostró agresividad. Cuando no sale jugar bien, hay que trabajar, ganar duelos y ser intensos. El rival lo hizo bien. No creo que haya sido una cachetada, pero sí un aviso, aún ganando hay cosas por mejorar y esto dejó reflejado que hay que mejorar”.

Con respecto a los triunfos ante Vélez y Riestra, el DT sólo cambió la pareja de centrales y para este duelo eligió la dupla Bosseli y Funes Mori. Ante la pregunta de por qué optó por ellos, dijo: “Sebastián jugó la final contra Central hace poco y fue uno de los mejores, cuando vino del preolímpico, intenté que vuelva a la cama, pero se estaba entrenando muy bien. Ramiro es uno de los mejores centrales que va de arriba, Seba también tiene buen juego aéreo. Yo soy el que toma decisiones y elegí que tenían que jugar ellos”.

Hubo otra mala noticia para River. Miguel Borja se retiró con una lesión a los 10 minutos de la segunda etapa y, teniendo en cuenta que se vienen Banfield y el Superclásico ante Boca, Demichelis contó qué fue lo que pasó con el atacante colombiano y qué esperan al respecto: “Miguel pidió el cambio, no fue algo táctico. Él conoce su cuerpo. Habrá que esperar y que los médicos nos digan para que está, las rotaciones a veces son necesarias, hoy esperamos hasta último momento para confirmar el equipo. Hay que ser optimistas para el fin de semana”, culminó.

Lo que viene para River es Banfield. El partido se jugará el próximo domingo en el Monumental a partir de las 19.15. Luego habrá una semana de distancia hasta el Superclásico que también se disputará en el estadio del Millonario, el domingo 25 de febrero, desde las 17. Demichelis tendrá tiempo para recuperar a algunos jugadores y que también tengan el descanso suficiente.

