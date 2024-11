Nicolás De la Cruz habló de la posibilidad de volver a River, del quiebre que lo empujó a irse y de lo que significa Gallardo

Nicolás De la Cruz fue, durante años, una pieza clave en el engranaje de River. Su transferencia a Flamengo, a fines del año pasado, dejó un espacio vacío que, hasta el momento, el conjunto millonario no pudo sustituir. Teniendo en cuenta que en Río de Janeiro no logró la continuidad deseada, en los últimos días una versión indicó que podría regresar a Núñez, sin embargo el propio uruguayo se encargó de rechazar esa posibilidad, al menos en lo inmediato.

“En algún momento, quizás, los caminos se vuelvan a cruzar. Hoy no es el momento, estoy muy bien acá en el club. Tengo un contrato por cuatro temporadas más. Obviamente que los años van pasando, van pesando también, pero soy un agradecido al club y si en algún momento me toca volver, trataré de hacerlo de la misma forma en los 200 y pico de partidos que me tocó vestir el manto”, expresó el mediocampista de 27 años, en el programa que conduce Mariano Closs en ESPN.

De la Cruz jugó más de seis años en River y ganó diez títulos Instagram @nicodelacruz10

Sobre la conexión que mantiene con River, institución a la que llegó en 2017 proveniente de Liverpool, de su país natal, De la Cruz dijo: “Miro los partidos. Sabe todo el mundo que soy un gran hincha del club, lo dije cuando me fui: que lo iba a acompañar desde el lugar en el que me toque. Eso no quiere decir que si me lo encuentro en el Mundial de CLubes o en la Copa Libertadores del año que viene no le quiera ganar, obviamente”.

De la Cruz reconoció que no se fue cómodo de River. La situación se encrespó en agosto del año pasado, tras la eliminación del equipo en los 8vos de final de la Copa Libertadores. El golpe ante Inter de Porto Alegre dejó groggy al plantel que conducía Martín Demichelis. El DT, precisamente, más tarde quedaría en el ojo de la tormenta cuando mantuvo reuniones informales con periodistas de mayor cercanía a la cobertura de River y una parte del contenido de esas charlas (con críticas incluidas) llegó a oídos del capitán de ese momento, Enzo Pérez, y de los demás futbolistas experimentados, entre ellos De la Cruz, quienes cada día toleraban menos acciones del entrenador.

Martín Demichelis, principal responsable del conflicto generado el año pasado en River con los jugadores LA NACION/Gonzalo M. Colini

El sábado 26 de agosto, unas horas antes de visitar la cancha de Vélez, donde River tuvo una muy mala actuación y perdió por 2-0, estalló el conflicto. A partir de ahí, aunque hubo diversos intentos para recomponer la relación que había al principio, nada fue igual, sobre todo para los experientados.

“Creo que ya son de público conocimiento todo lo que sucedió luego de nuestra eliminación, a partir de ahí vinieron una serie de circunstancias en las que no voy a entrar en detalle, que me fueron llevando a sentirme incómodo, ya no estaba cómodo dentro del club. Obviamente no hay ningún jugador por encima de una institución y decidí salir del club”, aseveró el uruguayo.

Sobre Marcelo Gallardo y la etapa de transición en la que está plantel, De la Cruz aseveró: “Seguramente con una gran pretemporada el año que viene le va a ir muy bien. Nosotros hemos tenido muchas recaídas, sufrido derrotas muy duras y si hay algo que hay que hacer es seguir los consejos que da (Gallardo). Creo que él tiene un don, ve todo antes de lo que sucede. Él te va a decir que si no jugás de tal manera vamos a perder y terminás perdiendo, porque te lo avisó. Es un técnico que te da las herramientas para que lo soluciones. Después está en la personalidad de cada jugador si puede asumir o no”.

Miguel Borja y Gallardo, un gesto con afecto; actualmente el delantero perdió la titularidad Prensa River

A propósito del delantero colombiano Miguel Borja, que perdió la titularidad en River luego de la eliminación frente a Mineiro, en las semifinales de la Copa Libertadores (sumado a algunas rispideces con los compañeros dentro y fuera de la cancha), el jugador del seleccionado uruguayo expresó: “Miguel es un grandísimo jugador, que tiene una mentalidad y una personalidad importante. Algo que me pasó y que se lo comenté a un amigo, es que es un caso parecido al de (Rafael) Borré, que se reivindicó y terminó siendo uno de los máximos goleadores del ciclo de Marcelo”.

En sus seis años y medio en el club, De la Cruz disputó 213 partidos, en los que ganó 10 títulos -incluida la Libertadores de 2018-, convirtió 36 goles y repartió 40 asistencias.

