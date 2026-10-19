Nicolás Otamendi se disculpó con Santiago Beltrán tras el reclamo en Junín: “Se me sale la chaveta”

“¡Salí una vez!“. El grito, ocurrido el miércoles pasado en Junín, durante el empate (1-1) entre River y Sarmiento, fue todo un síntoma del estadio nervioso que padece el plantel millonario. El reclamo no fue uno más: fue del capitán, Nicolás Otamendi, para el arquero Santiago Beltrán. Ahora, pocos días después, River logró una valiosa victoria ante Belgrano (3-0, en Córdoba) y el exzaguero de la selección nacional se abrazó con el guardavalla y se disculpó en público.

“Ya le pedí disculpas a él personalmente, lo hago público también, porque a veces se me sale la chaveta. Vivo el fútbol de una manera, soy competitivo, y a veces por el nivel del partido o lo que sea... lo hice”, expresó ayer Otamendi, luego del triunfo en el estadio Mario Kempes. ¿Qué había pasado? El campeón del mundo en Qatar 2022 tuvo que despejar una pelota hacia el lateral y le recriminó al joven arquero de 22 años que no había salido a cortar un pase profundo. El intercambio se dio a falta de cinco minutos para final, mientras el club de Núñez empujaba para encontrar el gol que le diera la victoria.

El enojo de Otamendi con Beltrán

😡 EL ENOJO DE OTAMENDI CON BELTRÁN: “SALÍ UNA VEZ”



El defensor le reclamó al arquero de River que saliera a cortar una pelota durante el partido ante Sarmiento.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ZWRYOqvFLZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

El defensor Lucas Martínez Quarta desvió la pelota con la cabeza y, si bien evitó que el delantero Junior Marabel se quede con la posesión, no pudo controlarla ni despejarla. La pelota quedó picando sobre el área. Allí apareció Otamendi, que ganó el dominio pero, al estar encerrado cerca de su arco, decidió tirarla al lateral y cedérsela a Sarmiento. El capitán se dio vuelta y le recriminó a Beltrán que no salió a cortar la pelota después del desvío de Martínez Quarta. “¡Salí una vez!”, le gritó al arquero, que no respondió. Minutos atrás, en el primer tiempo, Beltrán había quedado en el centro de la polémica por una jugada similar.

El abrazo en Córdoba

¡¡ACÁ NO PASO NADA!! Luego del reproche del General en el partido ante Sarmiento, Otamendi felicitó a Beltrán ante Belgrano y se dieron un gran abrazo en pleno campo de juego.



📺 #ESPNFútbol1 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qRbNCHugy3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2026

Ese momento incómodo parece haber quedado archivado. Tras la victoria ante Belgrano, Otamendi y Beltrán se abrazaron efusivamente. “Yo sé lo que Santi puede dar, lo veo todos los días. Es el primero en llegar, el último en irse. Yo cuando lo conocí en la selección dije que River tenía un arquero para muchos años y la verdad que es eso. Es sacar esa personalidad, el arco de River es muy grande y la verdad que hoy lo hizo muy bien, estoy muy contento por él”, apuntó Otamendi en Córdoba, como para cerrar un capítulo de una historia que verdaderamente había sido incómoda.

Las disculpas de Otamendi

Este domingo, en el Kempes, Beltrán tuvo una tarea muy sólida. Fue el arquero del primer semestre para tapar cabezazos y remates. River logró una goleada y tuvo momentos de alto vuelo futbolístico ante un oponente calificado para dormir por primera vez en puestos de clasificación a los playoffs. Suficiente para cambiar la agenda semanal de River y posponer las operaciones por el futuro del entrenador Leonardo Ponzio.