River suma y sigue: todo el dinero que podría ingresarle por la Libertadores y el Mundial de Clubes

River celebra: el 2-0 del martes ante Libertad en el estadio Monumental le garantizó dos clasificaciones deportivas: una, la más urgente, a los octavos de final de la Copa Libertadores. La otra, al primer Mundial de Clubes XL, que se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025 en Estados Unidos. Ambos objetivos, juntos, le dejarán a la tesorería billetes frescos. Por acceder a la siguiente fase eliminatoria de la Libertadores se aseguró US$ 1,25 millones. Más difícil es precisar cuánto dinero ganará por participar del Mundial: sobre esta última bolsa no hay detalles confirmados: sólo informes en la prensa europea. La FIFA busca sponsors globales para su nuevo torneo estrella: de ellos dependerá el dinero disponible.

River no sabe a ciencia cierta el número. Consultadas fuentes del club, hablan de “25, 40 o 50 millones de dólares”. La historia se repite en otros clubes sudamericanos que tienen chances de acceder por ranking al nuevo torneo, que ya tiene a los tres últimos campeones de la Libertadores adentro -los brasileños Palmeiras, Flamengo y Fluminense-, a River y espera por otros dos nombres: quien se consagre campeón de la actual Libertadores más otro equipo por ranking (hoy es Boca). Si el monarca de la Libertadores 2024 llega a ser uno de los cuatro conjuntos que ya tienen su ticket a Estados Unidos 2025, eso liberaría un cupo más por el escalafón. Además de Boca, entonces, pujan por ese lugar Olimpia de Paraguay y Nacional de Montevideo , que si hoy gana su partido se colocará un punto debajo de los paraguayos, que no juegan la Libertadores actual.

Los hinchas de River volvieron a llenar el estadio Monumental para un partido de Copa Libertadores LUIS ROBAYO - AFP

“El logro de haber clasificado ya para el Mundial de Clubes es institucional. Todo el mundo River debe festejar, estar contento. Para mí, en lo personal, queda muy lejano. Para mí, lo próximo es Belgrano (Córdoba) y ahí nos enfocaremos”, dijo Martín Demichelis, entrenador del equipo millonario tras la victoria 2-0 ante Libertad que lo hizo más millonario. Es que el camino hacia la final de la Copa Libertadores -que puede jugarse incluso en el Monumental- ya le reportó a las arcas del club presidido por Jorge Brito US$ 7,58 millones. La cifra se compone de los siguientes ingresos: US$ 1 millón por cada uno de los seis partidos de la fase de grupos, US$ 330 mil por el mérito deportivo de acceder a esa instancia. Y US$ 1,25 millones por clasificarse a los octavos de final. Todo esto, sin incluir los ingresos por los cuatro estadios llenos: los tres partidos como local en la etapa de grupos y el que -se descuenta- tendrá River por la primera eliminatoria del principal torneo continental .

¿Qué es el nuevo Mundial de Clubes?

El torneo se jugará entre el 15 de junio y el 13 de julio del año próximo en Estados Unidos, con estadios a confirmar. La FIFA se asegurará que el calendario de partidos internacionales permita que los clubes dispongan de sus mejores futbolistas para esta nueva competencia. E incluso dejó entrever la posibilidad de instaurar una ventana de tres días de descanso entre partido y partido. Además, el ente rector del fútbol mundial definió el formato: ocho grupos de cuatro equipos, todos contra todos en la zona (3 partidos). Los dos primeros se clasifican a los octavos de final y a partir de ese momento las instancias son eliminatorias a partido único. Se trata del mismo formato del Mundial de Qatar 2022, con la única excepción de que no habrá partido por el tercer puesto.

“Los clubes desempeñan un papel fundamental en el fútbol mundial, y el Mundial de Clubes de la FIFA 2025 será un hito importante para brindar a los clubes de todas las confederaciones un escenario adecuado para brillar al más alto nivel del juego”, dijo el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino. “Será una competición abierta basada en el mérito deportivo que desempeñará un papel clave como parte de nuestros esfuerzos por hacer que el fútbol sea verdaderamente global”. A la FIFA, sin embargo, todavía le falta lo más importante: vender el torneo para conseguir todo el dinero que les prometió a los clubes.

Los clasificados, confederación por confederación

El Mundial de Clubes XL tiene 27 equipos confirmados: River es el primero que consigue su boleto en este 2025. A continuación, la situación en cada una de las confederaciones, incluida la ya mencionada de la Conmebol.

América del Sur

Asia

África

Europa

América Central, del Norte y del Caribe

Oceanía

