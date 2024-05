River y la danza de nombres: las figuras que buscará en el próximo mercado de pases, con la mira en el exterior

Escuchar

Un refuerzo por línea. Aunque resta exactamente un mes para el comienzo del mercado de pases, que se desarrollará entre el 1º de junio y el 1º de agosto, en la intimidad del mundo River ya se reconoce que la plantilla tendrá movimientos. La idea del cuerpo técnico y la dirigencia millonaria es apuntar la contratación de al menos un jugador para cada sector del campo: defensa, mediocampo y ataque. Y pese a que aún no hay negociaciones formales, la danza de nombres mediáticos ha comenzado con viejos conocidos tanto del ámbito nacional como internacional.

“Cuando llegue el mercado de pases veremos si hay alguna oportunidad de incorporar un jugador de categoría para fortalecer algún puesto”, dijo el presidente Jorge Brito en Radio La Red en marzo, anticipando que River iba a realizar movimientos para el segundo tramo del año. “Vamos a tener que reforzarnos en junio. Hay muchos jugadores que quizás no los vamos a tener por los Juegos Olímpicos, así que hay que prepararse. River se refuerza siempre”, agregó el secretario técnico Leonardo Ponzio semanas después.

Erik Lamela se irá de Sevilla en junio próximo, pero no tendría contemplado volver de inmediato a la Argentina Petr David Josek - AP

El objetivo es claro: potenciar la competencia de cara a la definición de la Copa Libertadores, en posiciones que han quedado debilitadas. Según pudo saber LA NACION, las prioridades serán un marcador central que le dé un salto de calidad a la defensa, y un delantero centro que pueda reemplazar a Miguel Ángel Borja, algo que el club intentó durante todo el verano y no consiguió. Pero, además, se suma la búsqueda de un mediocampista, ante posibles partidas que puedan darse en el libro de pases.

El primer gran anhelo de la institución es repatriar a Germán Pezzella, el defensor de 32 años que ha jugado 38 partidos como titular de los 44 de la temporada de Real Betis en España. “Yo no le cierro las puertas a nada. Los clubes también hacen sus balances, también juegan su papel en esto. Si renové mi contrato hace dos meses, por algo es. Los balances de la temporada se hacen en frío, cuando esto termine, y ahí tocará que el club plantee sus objetivos y sepa dónde quiere apuntar para determinar qué hace cada uno”, declaró el marcador central argentino en el programa El Desmarque. Con intenciones de volver a la Argentina en el corto plazo, ya se han dado charlas tanto con Brito como con Ponzio y aunque en febrero renovó hasta junio de 2026, su cláusula de salida bajó de 40 millones de euros a tan solo cuatro.

Gonzalo Montiel llegó hace poco a Nottingham Forest, a préstamo, pero no continuará en ese club Twitter

Pero Pezzella no es el único ex River que aparece en escena. Gonzalo Montiel es otro deseo que el año pasado no se pudo concretar. Sin lugar en Sevilla, a pesar de tener contrato hasta 2026, tampoco continuará en Nottingham Forest tras una temporada a préstamo y volverá a ser negociado. En Núñez tienen contacto constante con el lateral, aunque todavía no ha mostrado los mismos guiños que Pezzella para un regreso con solo 27 años. En una línea similar están los casos de Roberto Pereyra, quien queda libre de Udinese a los 33 años, y Erik Lamela, quien se irá de Sevilla en junio con el pase en su poder a los 32 años: por ahora, ambos priorizan una continuidad en mercados más competitivos que el fútbol argentino.

Dentro de los volantes que aparecen en carpeta, el nombre más resonante es el de Iker Muniain, el habilidoso volante ofensivo español que se irá libre de Athletic Club de Bilbao tras 15 años, 557 partidos, 75 goles y tres títulos. Reconocido fanático de River, siempre confesó su deseo de vestir la camiseta millonaria y desde su entorno dejaron entrever que baraja la posibilidad de desembarcar en la Argentina para cumplir su sueño. “Por ahora, solo conocemos el deseo del jugador, pero sin contactos”, le aseguraron a LA NACION desde las entrañas de la dirigencia millonaria.

Iker Muniaín es fanático de River, pero todavía es lejana la posibilidad de un desembarco en nuestro país captura

A su vez, Matías Patanian, vicepresidente del club, explicó en ESPN: “Sabemos de su fanatismo por River y que además finaliza su contrato con el Bilbao, pero después hay que evaluar muchas cosas: si quiere venir a la Argentina, cómo sería su adaptación, y si realmente tiene River la prioridad en ese puesto. Hay que evaluarlo estos meses. No quiero anticiparme a cosas que, si no se dan, quedan como un fracaso”. Un punto a tener en cuenta es el cupo de extranjeros: hoy el club tiene cinco de los seis disponibles (solo cinco firman planilla) con Agustín Sant’Anna, Nicolás Fonseca, Sebastián Boselli, Miguel Borja y Paulo Díaz, quien empezará a hacer los trámites para conseguir la ciudadanía argentina.

Por otro lado, River tiene una cláusula de repesca disponible por Felipe Peña Biafore, volante central de 23 años de gran rendimiento en Lanús, donde se encuentra a préstamo hasta diciembre. En caso de no ejecutarla en el mercado que se avecina, a partir de septiembre el club granate tiene la opción de compra para adquirir el 50 por ciento del pase por 1,2 millones de dólares. Más allá de eso, todavía no hay una decisión tomada debido a la cantidad de futbolistas que tiene el club en ese puesto: Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca y Matías Kranevitter.

Alexis Sánchez, ¿una ilusión? El chileno viene de ser campeón con Inter, pero no seguiría en el Neroazzurro Antonio Calanni - AP

En cuanto a la delantera, ya se reflotó el nombre de Luciano Rodríguez, el uruguayo de 20 años que River ya intentó incorporar en el verano pasado con una oferta final de 12 millones de dólares por el 70%, que Liverpool de Uruguay rechazó en el cierre del libro de pases. Con un interés de Palmeiras de Brasil y sondeos europeos, la idea de la CD es volver a negociar con el club uruguayo para incorporar a una de las joyas del fútbol charrúa.

Y además, tal como ocurre hace varios años, la figura de Alexis Sánchez volvió a mover el avispero, ya que se despidió campeón de Inter de Milán, club con el que jugó 30 partidos en la actual temporada (nueve como titular). El atacante chileno, de 35 años, quedará con el pase en su poder y desde su entorno no descartan la chance de regresar a Sudamérica. Más allá de eso, tiene intereses de Italia, Turquía, Estados Unidos y Arabia Saudita, y recientemente Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, le puso paños fríos a la posibilidad en diálogo con TNT: “Va a querer jugar, es muy competitivo. No tiene pensado volver, quiere quedarse en Europa y seguir jugando. Es lo que pude recoger de lo que hemos hablado”. Así, a un mes del comienzo del libro de pases, en River ya se mueve tanto el CT como la CD para comenzar a elaborar un camino largo que tendrá como objetivo central la Copa Libertadores.