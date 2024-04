Tras la derrota con Boca, el DT de River explicó por qué fue al vestuario del árbitro al finalizar el partido

Escuchar

Una vez cerrado el encuentro en el que River perdió 3 a 2 contra Boca por los cuartos de final de la Copa de la Liga, Martín Demichelis se acercó hasta el vestuario del árbitro Yael Falcón Pérez, donde permaneció unos pocos minutos. “Fui a disculparme por si alguno de los chicos le había dicho algo al terminar el partido”, contó el entrenador del club de Núñez. “Me dijo que no, que estaba todo bien”, agregó el técnico en la conferencia de prensa.

“Cualquiera de los chicos podría haber dicho algo. Me quería quedar tranquilo. Que sepan entender las emociones de un jugador cuando pierde un partido, ¿no?”, se explayó Demichelis y aclaró que no le dijo nada más.

Durante la conferencia de prensa, Demichelis consideró que su equipo hizo “un buen primer tiempo”. “Arrancamos mejor que el rival, hasta el tiro libre de [Kevin] Zenón no nos habían gravitado y estábamos haciéndonos muy dominantes en cuanto a la posesión fluida”, dijo.

Reflexionó que Boca encontró el gol del empate al finalizar el primer tiempo “que los puso anímicamente mejor de cara al segundo tiempo”. “Salimos al segundo tiempo, donde hicimos esa jugada preparada que casi termina dándonos la ventaja, pero no terminó siendo gol después de un parate de un par de minutos [por la jugada que fue anulada por el VAR por considerar que la pelota no entró al arco en su totalidad]”.

“Cuando te vas al vestuario después de haber hecho un buen primer tiempo, lo que me preocupaba era que los chicos no se caigan emocionalmente. Hicimos ese segundo gol que no se convalidó, después golpeó el rival y empezó a costar. No sé si entró la del gol, no la vi”, aseguró el técnico millonario. “Salieron fortalecidos mentalmente y nos llegó el 2-1 de una jugada que no pudimos rechazar”, añadió Demichelis.

