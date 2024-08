River respira aliviado: Ramón Sosa, la principal figura de Talleres, se bajó de los duelos de la Copa Libertadores: motivos, contexto y qué puede pasar

Escuchar

Si había un nombre que River tenía anotado como una de las principales armas de Talleres para neutralizar en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores que comienza este miércoles, en Córdoba, ese era el de Ramón Sosa. Sin embargo, un conflicto entre el futbolista paraguayo y la dirigencia le resolvió la ecuación a Marcelo Gallardo: el delantero no jugará ante el Millonario.

“Ramón no va a estar formando parte de la lista de convocados”, remarcó Walter Ribonetto, DT de Talleres, cuando fue consultado sobre ese tema en la conferencia de prensa que dio este lunes. Y agregó: “Está esperando que su situación se resuelva lo antes posible, para el bien de todos”. Según trascendió, el goleador del conjunto cordobés no se entrenó en la última práctica del plantel y entonces se tomó la decisión de descartarlo.

La situación es clara: Sosa pretende emigrar al fútbol inglés (hay un interés concreto del Nottingham Forest, de la Premier League), pero el presidente, Andrés Fassi, desestimó esa posibilidad, al menos no antes de que se dispute esta llave de octavos de final con River. Este conflicto no es reciente, pero terminó de estallar en el peor momento posible, ya que el futbolista se plantó y les anunció a la dirigencia que no jugará frente al Millonario, en señal de protesta.

"RAMÓN NO VA A ESTAR FORMANDO PARTE DE LA LISTA DE CONCENTRACIÓN..." Walter Ribonetto confirmó la ausencia de Sosa ante River. ¿Y Botta?



📺 #ESPNF360 | #DisneyPlus pic.twitter.com/vsG9nLIWrb — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2024

Según consigna el portal cordobés La Voz, la entidad británica habría subido la oferta a US$ 14.000.000 para quedarse con el pase del delantero de la selección de Paraguay. Incluso, ese medio cita al diario inglés The Telegraph, que afirma que las urgencias del Forest pasan por resolver este traspaso lo antes posible, y así poder inscribir a tiempo a su nueva incorporación, para contar con él en el primer partido de la temporada de la Premier League, que será este sábado contra el Bournemouth. “Sosa es un talento realmente emocionante”, valoró Nuno, DT de los Tricky Trees.

Mientras tanto, el jugador sigue entrenándose en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli. En ese espacio se aguarda una reunión cara a cara con Fassi, quien ante la consulta de La Voz en relación con la oferta del Nottingham Forest respondió: “No nos consta”.

La postura del club también puede ser entendible. El mercado de pases en Europa cierra el 31 de agosto y si se llegase a un acuerdo para concretar esta transferencia, Sosa podría afrontar este cruce tan importante con River, por la Libertadores, y luego sí hacer las valijas y emigrar. Sobre todo porque el equipo tampoco sabe si podrá contar con otra de sus figuras destacadas, Rubén Botta, que se recupera de una lesión y todos prenden velas para que llegue al menos a jugar el desquite en el Monumental, dentro de una semana. “Rubén está haciendo todo lo posible para llegar. Y si no es para este partido, será para el próximo”, resumió Ribonetto.

Ramón Sosa, durante un enfrentamiento con River; por decisión propia, no jugará la serie de octavos de la Copa Libertadores

A esto se suma que Talleres pasa por un mal momento deportivo luego de su muy auspicioso inicio en la Liga Profesional. Desde que se reinició el fútbol local, la T encadenó cuatro empates 1 a 1 y perdió 3-0 ante Vélez.

Del lado del jugador consideran que el ciclo en la entidad cordobesa está terminado y que Sosa ya está mentalizado para jugar en la Premier. Incluso, creen que este tironeo termina tensionando un clima en el cual todo debería estar enfocado solo en intentar ganarle a River.

Sosa tiene 24 años y en lo que va del año marcó 8 goles y realizó 7 asistencias en los 24 partidos que disputó con la camiseta de Talleres y la selección de Paraguay, incluida la Copa América.

En este contexto, los 11 titulares de Talleres para recibir a River serían: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Martías Catalán, Lucas Suárez o Juan Gabriel Rodríguez y Blas Riveros; Ulises Ortegoza y Marcos Portillo; Alejandro Martínez, Bruno Barticciotto y Matías Galarza o Sebastián Palacios; Federico Girotti.

LA NACION