River sufre cada vez que sale del Monumental: la explicación que dio Martín Demichelis tras la derrota

Martín Demichelis dio la cara después de otra dura derrota de River. En las últimas semanas, el Millonario sufrió tropezones fuertes: la eliminación de la Copa de la Liga frente a Boca (2-3), la salida de la Copa Argentina frente a Temperley por penales, y ahora, esta histórica caída en el Guillermo Laza, la primera que River sufre frente al humilde Deportivo Riestra, que se impuso por 2-0.

“Junto la eliminación contra Temperley y la derrota en los cuartos de final de la Copa de la Liga son tres derrotas dolorosas. En el primer tiempo, nos costó no habernos puesto en ventaja, sabiendo de las dificultades que tenía este rival, que en Avellaneda recibió un gol sobre la hora y se defiende bien. El segundo tiempo nuestro fue bastante malo. Los primeros doloridos somos nosotros, el plantel, y obviamente los hinchas, que somos muchísimos. No es para nada gracioso venir a la cancha de Riestra, con mucho respeto para esta institución muy humilde y sacrificada, y perder tres puntos acá”.

River sufrió una dura derrota en el Bajo Flores Gonzalo Colini

Demichelis aceptó los problemas: “Somos un equipo como local y otro diferente como visitante. Ahí hay que hacer un mea culpa, un análisis entre todos. Es algo que venimos hablando muchísimo entre los jugadores y el cuerpo técnico. Veníamos de diez días convivencia, de buenos entrenamientos, hoy no nos pusimos en ventaja, nos abren el marcador con una falta lateral y después no pudimos entrar. Seguimos buscando mejorar. Lo que queda es muy alentador, octavos de Libertadores con Talleres, un equipo que nos va a saber competir, definiendo en casa y todo lo que resta de este torneo, que no tengo dudas de que llegaremos al final compitiendo hasta la última fecha”

El director técnico enfatizó que “los dirigentes, en el post partido, bajan a saludar, para apoyar al equipo. Con Brito (el presidente) siempre hablo, no hace falta aclararlo, él está siempre cerca nuestro. Me tomé el tiempo de hablar con todo el plantel porque mañana entramos en período de descanso. Al hincha le digo que vamos a trabajar muy duro desde el 1° de julio sin los jugadores que están en las selecciones [para la Copa América] más los que nos convoquen para las Olimpíadas. Vamos a trabajar fuerte, y a hacer en primera instancia un mea culpa, no hay otro camino”.

En cuanto al vínculo con los jugadores, Demichelis expresó: “El compromiso está. Es difícil demostrarlo con palabras cuando perdés donde River nunca había perdido, eso duele. Pero los jugadores son los grandes protagonistas de esto, a ellos les duele de verdad hacer el partido que se hizo en el segundo tiempo. Este es un grupo que sabe trabajar, todo tenemos que dar mucho más”.

Por último, se refirió al mercado de pases: “Se está moviendo hace unos días y desde que se inició hemos decidido recuperar a (Felipe) Peña Biafore. Es una gran noticia. Cuando llegamos, decidimos que salga a buscar minutos y lo hizo muy bien en Arsenal y después en Lanús, por eso hemos decidido recuperarlo. Es un ejemplo para todos en la institución, porque no hay minutos para todos, pero ahora contaremos con él. Lo demás, son situaciones hipotéticas. Y las cosas que tengo que hablar con los jugadores, lo hablo adentro. Hay una gran comunión, una gran convivencia. Ahora, cuando estemos en vacaciones, seguro se hablará de varios nombres”.

Nacho Fernández, el capitán de River, se quejó por el estado del campo de juego de Riestra LA NACION/Gonzalo M. Colini

Antes del entrenador, y tras el final del encuentro en el Bajo Flores, Nacho Fernández tomó la palabra: “La verdad es que nos vamos calientes con el resultado. En el primer tiempo tuvimos situaciones para abrir el partido, eso nos hubiera ayudado a manejarlo mejor, pero no pudimos concretar. En el segundo tiempo ellos hicieron el gol con una jugada de pelota parada, se metieron atrás, no supimos encontrar los espacios y se nos escapa un partido que era importante”.

El volante remarcó: “Ellos se encontraron el gol de pelota parada y eso cambió todo. Nosotros nos desesperamos un poco y después no encontramos los caminos. Cuando los rivales juegan contra River tratan de hacer tiempo. Se sabe que, cuanto mas tiempo de juego haya, mejor para nosotros. Tuvimos varias situaciones para lo que está la cancha. Generamos situaciones y no las pudimos concretar, y después se nos hizo difícil”.

Fernández también habló de los bajones que experimenta River cada vez que le toca salir del estadio Monumental. “Es difícil de explicar por qué hay tanta diferencia de local y de visitante. Una de las causas fundamentales es el campo de juego, y luego, jugar con tu gente es un plus. Pero tenemos que aprender a jugar esta clase de partidos, porque tenemos como uno de los objetivos la Copa Libertadores, y vamos a tener que jugar en canchas difíciles, así que hay que corregir algunos errores”.

