El superclásico entró en una vertiginosa cuenta regresiva, con River y Boca terminando de ajustar los detalles para llegar con lo mejor al primer partido trascendente que tiene cada uno en este 2024. Desde que se han instaurado las fechas de clásicos, en la previa se acostumbra que un referente por equipo compartan una rueda de prensa para bajar un mensaje de calma a los simpatizantes y evitar las declaraciones que alteren los ánimos. “Somos rivales, no enemigos” es siempre el lema que rodea este tipo de presentaciones. El predio Lionel Messi, en Ezeiza, es el terreno neutral donde Franco Armani por River y Nicolás Figal por Boca llevaron sus sensaciones en estas horas llenas de hipótesis y de pronósticos de cara a lo que ocurra el domingo, desde las 17, en el estadio Monumental.

Pasadas las 13.40, un video con imágenes de distintos clásicos y de las distintas comidas de camaradería que se dieron entre los distintos clubes históricamente rivales que se enfrentarán este fin de semana. El primero en acomodarse para enfrentar a la prensa fue Nicolás Figal, defensor de Boca. Luego apareció Franco Armani. Ambos, vestidos con ropa de sus respectivos equipos.

Arrancó el arquero de River con un claro mensaje para los hinchas: “Que sea un clásico en paz, que se viva de la mejor manera. Nosotros jugando de local, con nuestra gente, que lo viva como lo viva siempre. Nosotros vamos a dar lo mejor dentro de la cancha. Que sea un lindo espectáculo para la gente. De las semanas más lindas que se pueden vivir en el fútbol. Con tranquilidad y muchas ganas de que llegue rápido el domingo”.

Figal tomó la posta y fue más concreto: “Sabemos que nos enfrentamos con un gran rival. Es una semana especial, como dijo Franco. Vamos a ir a imponernos, a tratar de ganar, de hacer un buen partido y de que el hincha se sienta representado. Ojalá que el partido se dé a nuestro favor. Iremos a buscar el triunfo”.

Armani luego se refirió al recambio de referentes que se dio para esta temporada y cómo él, que tiene un rol de liderazgo, afronta las horas previas con respecto a los juveniles que tiene como compañeros: “Tenemos en el grupo bastantes jugadores que ya han jugado este tipo de partidos y saben bien de qué se trata. También tenemos a los más jóvenes y obviamente hay que hablarles. Hacer hincapié en que disfruten de la semana, que se entrenen bien. Están ante la posibilidad de jugar su primer superclásico y es algo único. Hay que llevarlos de a poco, aconsejarlos mucho, tanto yo, que soy el capitán, como los otros muchachos más grandes (Milton, Nacho...)”. Figal también fue en ese sentido. Lamentó las ausencias de Pol Fernández y Rojo, ambos lesionados, pero destacó que tienen con qué reemplazarlos: “Pol y Marcos son de mucha experiencia. Pero al que le toque tiene que estar preparado, nosotros debemos ayudarlos y ojalá que tengan un buen partido”.

Siguiendo con las ausencias, Armani se refirió a Miguel Borja, en duda por un desgarro del que todavía no se recuperó: “Sabemos lo que representa Miguel (Borja) para nosotros, importantísimo. Viene en gran nivel. Se está entrenando y está haciendo todo el esfuerzo para estar el fin de semana. Ojalá que pueda estar. Y si no puede estar, tenemos grandes jugadores que pueden suplantarlo”.

Ambos coincidieron en que en una semana tan importante, lo que se diga fuera del grupo no debe ser tomado en cuenta. “Hay que abstraerse de todo lo externo: medios de comunicación, redes sociales -afirmó Armani-. Todo eso hay que dejarlo de lado en la previa de un superclásico. Hay que aconsejar a los más jóvenes. Aunque son chicos con mucha experiencia”. Figal, por su parte, dijo: “Coincido en que las redes generan una ansiedad y nosotros tratamos de bajarla. Tratar de disfrutar la semana. Esto pasa rápido y es lo que te queda”.

El zaguero de Boca contó que el plantel xeneize está muy ilusionado: “Es una linda oportunidad para dar un buen salto”, y también se refirió a la sequía goleadora de Edinson Cavani. “Es un delantero de mucha jerarquía. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Nosotros tenemos que ayudarlo, ya lo ha demostrado, él no tiene que demostrar nada. Sabemos que esta camiseta te demanda mucho y tiene un partido ideal este fin de semana”, explicó el defensor.

Por último, Armani llenó de elogios a su público por cómo colma el Monumental cada vez que es local: “Es un orgullo muy grande ver el estadio repleto cada vez que jugamos. La gente está muy ilusionada con este plantel. Para nosotros no es presión, al contrario, es un apoyo grandísimo, porque en muchos momentos del partido, cuando no encontramos el rumbo o estamos desorientados, ese aliento de la gente nos hace dar un plus. No todos los días se juega con un estadio lleno de gente cantando”.

Los probables equipos

En el caso de River, cobró forma la posibilidad de que Claudio Echeverri salga entre los once titulares. El juvenil, figura de la selección Sub 17 el año último, ocuparía uno de los puestos de ataque detrás del centrodelantero. Las dudas puntuales radican en dos posiciones: el lateral derecho y el centro de la cancha. Andrés Herrera y Agustín Sant’Anna se disputan un lugar para marcar punta, mientras que Nicolás Fonseca y Rodrigo Villagra luchan por quedarse con la posición de volante de recuperación. La probable alineación será: Armani; Herrera o Sant’Anna, González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Fonseca o Villagra y Aliendro; Nacho Fernández, Echeverri y Barco; Colidio.

En tanto en Boca tampoco está del todo claro el panorama, pero se estima que el equipo que pisará de entrada el césped del Monumental será el siguiente: Romero; Advíncula, Lema, Figal y Blanco; Saralegui, Fernández, Medina y Zenón; Merentiel y Cavani.

