River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026: cuándo se juega el partido de vuelta

River se prepara para afrontar la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Monumental, frente a Independiente Santa Fe, tras el empate 0 a 0 de la ida en Colombia. El Millonario necesita mejorar el rendimiento con urgencia para pelear por títulos en este segundo semestre de la temporada en el que, además del certamen continental, afronta el Apertura. Todos los detalles están en canchallena.com.

El Millonario está obligado al triunfo. Es un encuentro trascendental que marcará el futuro del club en este 2026 y que, de no conseguir una victoria, podría sentenciar la salida del DT Eduardo ‘Chacho’ Coudet por malos resultados. Lo positivo es que no pierde desde hace tres partidos, pero lo negativo es que ganó apenas uno de los últimos ocho. Un presente complejo que tiene en vilo a los hinchas, a los jugadores, al cuerpo técnico y a los dirigentes.

Eduardo Coudet, DT de River, está en la cuerda floja y necesita sumar victorias NurPhoto - NurPhoto

En la ida ante el conjunto colombiano empataron 0 a 0 en el estadio El Campín de Bogotá. El local fue superior, pero no logró traducirlo en el resultado. River llegó a este compromiso con un sinfín de bajas por lesión y sin la posibilidad de contar con algunos refuerzos como Lucas Beltrán y Mauro Arambarri debido a que no fueron inscriptos en la lista de buena fe para esta ronda. De yapa, jugar en la altura, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, siempre afecta al rendimiento de los equipos visitantes. Y no fue la excepción.

“River jugó como pudo, esa es la realidad. Si hubiese tenido a todos a disposición, la distribución hubiese sido otra, aunque hay 2.600 metros de altura y eso cuesta. Es un buen punto, vamos al Monumental con nuestra gente y seguramente completos en cuanto al plantel. Ojalá podamos hacer un gran partido”, afirmó el ‘Chacho’ en conferencia de prensa. Y vaticinó tres regresos fundamentales: “Para la vuelta seguro esté bien Montiel, Acuña y (Sebastián) Driussi. Vamos a llegar mucho más completos”, aseguró.

Sebastián Driussi ya está a disposición del cuerpo técnico de River, por lo que sumaría minutos este miércoles X.com

El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y se verá las caras con el Vasco da Gama de Facundo Colidio, de reciente pasado en el Millonario. Más adelante, en caso de que River avance, podría darse una nueva edición del Superclásico ante Boca, siempre y cuando los dos logren consolidarse entre los cuatro mejores. Los más poderosos del otro lado del cuadro, a los que recién se cruzaría en una final, son los brasileños Atlético Mineiro y Santos.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a cuartos de final, en la revancha ante Independiente Santa Fe. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.63 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de los colombianos. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.