River vs. Racing, en vivo por el torneo Clausura: minuto a minuto del partido

Leonardo Ponzio eligió a los siguientes futbolistas para recibir a Racing: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El entrenador de la Academia, Sebastián “Chirola” Romero, confirmó la formación para visitar al Millonario: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero y Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Joaquín Tello y Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny.