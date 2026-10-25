River vs. Racing, en vivo por el torneo Clausura: minuto a minuto del partido
Se miden en el Monumental con el arbitraje de Rey Hilfer
Buena tapada de Beltrán
Tras un córner desde la izquierda para Racing, la pelota pasó de largo a todos los jugadores que estaban en el área y Lodico recibió solo. le pegó potente al arco, pero el arquero del Millonario estaba muy atento para quedarse con la pelota.
Gol de River
Gran centro de Ángel Correa al área chica, para que Lautaro Rivero gane en las alturas y de cabeza ponga el 1 a 0.
DE CABEZA, RIVERO PUSO EL 1-0 PARA RIVER— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026
Correa metió un gran centro y el defensor del Millonario abrió el marcador ante Racing.
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Casi le queda
Un balón largo de un arco a otro en el que Beltrán falló el despeje y Maravilla Martínez no llegó cómodo para poder definir. Racing está lejos del arco del rival y River no está cómodo en el partido.
No supo qué hacer
River llegó con espacio arriba. Almada tocó con Correa y el delantero buscó acomodarse con un freno. El defensor Escudero se la sacó antes de que le pegue al arco.
Un cambio obligado
Aníbal Moreno se tiró al piso, dolorido y con mucha bronca. Tuvo que dejar la cancha y Ponzio mandó a la cancha a Lucas Silva.
Ahora llegó Racing
Otamendi dejó corta una pelota en la salida defensiva y se la entregó a Conechny. El atacante de la academia le pegó al segundo palo, pero tapó muy bien Beltrán.
GRAN ATAJADA DE BELTRÁN PARA RIVER— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026
Conechny remató cruzado y el arquero del Millonario reaccionó muy bien.
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Lo tuvo River
Buena llegada del local. Beltrán hizo un gran giro y dejó en el camino a varios rivales. Por un rebote, la pelota le quedó a Montiel, que entró al área y le pegó al arco. Cambeses evitó el tanto del Millonario.
CAMBESES SALVÓ A RACING EN LA PRIMERA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026
El arquero de la Academia y una gran respuesta tras el remate del jugador de River.
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Comienzo intenso
Racing la tiene un poco más que el Millonario en el arranque del partido. El local todavía no pudo encontrar la pelota por intermedio de Correa y Almada, sus jugadores más determinantes en la ofensiva.
¡Se juega!
River recibe a Racing en uno de los duelos de la fecha 14 del grupo B fecha del Torneo Clausura. Leandro Rey Hilfer es el árbitro principal y Felipe Viola está en el VAR.
Los equipos a la cancha
Con un gran recibimiento en el estadio Monumental, que luce repleto, River y Racing ya están en el campo de juego. En instantes se llevará a cabo el saludo protocolar entre los dos equipos y el sorteo entre los capitanes: Otamendi, por el lado del local y Cambeses en el visitante.
Todo listo
Desde hace algunos minutos, los futbolistas de ambos equipos ya se metieron en los vestuarios del Monumental tras realizar los ejercicios precompetitivos en el campo de juego.
El historial y la última vez
El Millonario y la Academia jugaron 245 veces. River se impuso en 113 ocasiones, Racing en 69 y hubo 63 empates. El último enfrentamiento entre estos equipos fue el 12 de abril de este año, por la fecha 14 del Apertura. Fue triunfo del equipo de Núñez por 2 a 0 con los goles de Colidio y de Driussi.
La entrada en calor
Desde hace algunos minutos los jugadores salieron al campo de juego del Monumental a realizar los movimientos previos al duelo que comenzará 19.15.
Equipos confirmados
Leonardo Ponzio eligió a los siguientes futbolistas para recibir a Racing: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Francisco Ortega; Tobías Andrada, Aníbal Moreno y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.
El entrenador de la Academia, Sebastián “Chirola” Romero, confirmó la formación para visitar al Millonario: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero y Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Joaquín Tello y Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny.
Cómo ver online River vs. Racing
El partido será transmitido por TNT Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. En todos los casos se requiere ser cliente y además contar con el Pack Fútbol. Por su parte, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante
Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre River y Racing, correspondiente a la fecha 14 del Grupo B del torneo Clausura. El encuentro se jugará desde las 19.15 en el estadio Monumental, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.
El Millonario llega a este partido tras golear 3-0 a Belgrano en uno de los mejores partidos que jugó en este campeonato. Una victoria lo dejaría muy bien posicionado entre los ocho primeros, pero todavía sin la clasificación asegurada. Además, mira de reojo la tabla general porque una victoria este domingo lo dejaría cerca de los puestos de clasificación a la Libertadores 2027, pero todavía no depende de sí mismo.
Del otro lado está la Academia, que atraviesa una temporada muy negativa. Viene de igualar 1 a 1 en el clásico ante Independiente y está muy lejos de clasificarse a playoffs. Además, ya no tiene más posibilidades de meterse a ninguna copa internacional por medio de la tabla anual.