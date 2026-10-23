River vs. Racing, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Racing se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos necesitan la victoria para seguir con chances de meterse en los octavos de final. El encuentro está programado para las 19.15 en el estadio Monumental, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio, que viene de golear 3 a 0 a Belgrano como visitante, se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 20 puntos, producto de seis triunfos, dos empates y cinco derrotas. La Academia, por su parte, se ubica en el antepenúltimo puesto del Grupo B con 12 unidades (tres victorias, tres igualdades y siete caídas). En la última jornada empató 1 a 1 con Independiente en el Cilindro de Avellaneda.

Ante su gente, Racing no pudo derrotar a Independiente en el clásico de Avellaneda Gonzalo Colini - La Nación

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de abril de este año, por la 14° fecha del Apertura. Entonces, River se quedó con la victoria por 2 a 0 en el estadio Presidente Perón con goles de Facundo Colidio y Sebastián Driussi. El antecedente más reciente en el barrio porteño de Núñez, en tanto, es del 28 de julio de 2023, cuando se enfrentaron en la fecha 27 de la Liga Profesional con triunfo del Millonario por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Paulo Díaz y Lucas Beltrán (Jonatan Gómez descontó para Racing).

River vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 25 de octubre.

: Domingo 25 de octubre. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

River vs. Racing: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.48 contra los 7.24 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.18.