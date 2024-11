River y Marcelo Gallardo piensan en dos históricos del club para reforzar el plantel para la próxima temporada

¿Vuelven? La pregunta se replica a cada momento en los pasillos del Monumental. Por lo bajo o por lo alto. Mientras River todavía tiene que resolver su clasificación a la Copa Libertadores 2025 en los cuatro partidos restantes de la Liga Profesional, el armado del equipo para el próximo año comienza a ser un tema de conversación constante tras un mal 2024 en el que el equipo no pudo concretar sus objetivos. Se espera una importante renovación de plantilla para la primera pretemporada de Marcelo Gallardo en su segundo ciclo y hay dos nombres de peso que aparecen en primer plano: Enzo Pérez y Juanfer Quintero, dos viejos conocidos que el millonario podría llegar a repatriar.

Según pudo saber LA NACION, en River interesan ambos apellidos, pero los primeros movimientos se darán una vez finalizada la temporada. Aunque ambos afrontan situaciones diferentes, tanto Enzo como Juanfer aún están en plena competencia con sus clubes y ni desde la órbita del jugador ni desde el club se moverán piezas ni se marcarán números de teléfono. Por eso, por ahora ambas partes aseguran que no se dieron contactos ni mensajes ni se pactaron reuniones. Eso no quita que se espera entre finales de diciembre y comienzos de enero el contacto del Muñeco con ambos apellidos históricos de su riñón.

Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero, de buena relación en River, hoy están fuera del club contra sus deseos. Archivo

A comienzos de noviembre, el propio Gallardo opinó sobre el presente de Quintero en Racing y dejó abierta una puerta para su regreso: “Me pone muy contento su vigencia. Tenemos una gran relación, lo quiero y es un jugador que me gusta observar. Me da alegría y emoción por más que hoy vista otra camiseta. Es parte de la familia riverplatense y nunca se sabe lo que puede pasar”. Previamente, en agosto, cuando Enzo visitó el Monumental para ver el partido de Libertadores frente a Colo Colo, el DT comentó: “Es un jugador que ha sido muy importante durante mi ciclo y con uno de los tantos con los que he hablado a lo largo de estos años. Me gusta que Enzo esté acá y haya estado presente, es un chico que quiere y siente mucho al club y ojalá haya disfrutado la victoria que el equipo le dio”.

Próximo a cumplir 39 años en febrero, Pérez tiene una vía rápida de llegada: su contrato en Estudiantes de La Plata finaliza en diciembre. Así, en enero tendrá el pase en su poder para definir dónde terminará su carrera y una de las alternativas concretas es volver a tener un año más con la camiseta millonaria tras su problemática salida en 2023 luego del conflicto con el exentrenador Martín Demichelis. En aquel entonces, el volante central tenía un contrato a disposición para firmar de cara al 2024 desde abril y eligió postergar su decisión hasta optar por su partida. Las otras dos alternativas apuntan a tener sus últimos meses de carrera en el Pincha o mismo en Deportivo Maipú de Mendoza, el club que lo vio nacer y donde siempre dijo que desea ponerle punto final a su etapa como profesional.

Enzo Pérez y Marcelo Gallardo, un vínculo que tiene peso a la hora de soñar en River con el regreso del hoy jugador de Estudiantes de La Plata

El presente de Enzo lo encuentra vigente y en plena competencia. A lo largo de todos los torneos del año, el mediocampista ha jugado 3362 minutos (78 de promedio por juego) en Estudiantes, con un total de 43 partidos en la temporada (39 de titular). Eso marca una cifra superior a la que había alcanzado en sus últimos tres años en River: en 2021 disputó 3256 minutos en 39 encuentros (38 titular); en 2022 acumuló 3117 minutos en 41 partidos (39 titular); y en 2023 sumó 3309 minutos en 44 juegos (42 titular). De esas cuatro últimas temporadas, la actual -aún con cinco partidos por disputar- es la segunda de mejor promedio: lleva 78 minutos por encuentro, mientras que anteriormente logró 83 en 2021 y luego 76 en 2022 y 75 en 2023. Su vigencia física es un hecho y su año recién terminará el 21/12 con el Trofeo de Campeones en Santiago del Estero. Hasta ese momento, no habrá novedades.

A diferencia de Enzo, su excompañero Juanfer tiene vínculo hasta diciembre de 2025 y en Avellaneda abonaron 3,6 millones de dólares por su pase a mediados de 2023, por lo que pretenden hacer valer la ficha del colombiano de 31 años. Es que además Quintero tiene un 2024 de lujo. No sólo se consagró campeón de la Copa Sudamericana para alcanzar el sexto título de su carrera (segundo internacional), sino que se fue asentando en el equipo con lo mejor de su talento hasta ser cada vez más determinante: lleva ocho goles y siete asistencias en 35 partidos jugados en 2024, con 23 como titular y un total de 2127 minutos (61 de promedio por juego).

Juanfer Quintero, el "hijo" de Gallardo que no quiere Gustavo Costas, su "otro padre", que le saquen de Racing Diego Haliasz / Prensa River

El sábado, tras levantar la Copa en Asunción, el enganche disparó: “Racing confió en mí. Ustedes saben lo que viví con River, en su momento se hablaron muchas cosas, no pude seguir y Racing depositó la confianza en mí. Me esforcé, me bancaron en el momento difícil y salimos adelante”. Esa declaración hizo ruido interno en el mundo River, ya que Juanfer dio a entender que quiso seguir en enero de 2023 cuando partió a Junior de Barranquilla por no poder acordar su nuevo contrato y que también quiso volver a mediados de año cuando recaló en Avellaneda, aunque no pudo tener el ok tanto de Demichelis como de la Comisión Directiva. Sin respuesta oficial desde Núñez, hoy la situación igualmente tiene otro color con el regreso de Gallardo, su padre futbolístico y la llave para poder destrabar la situación.

“¿Vos dejarías que se lleven a un hijo tuyo? Yo tampoco”, dijo Gustavo Costas, técnico de la Academia, este martes en TyC Sports. La salida de Quintero no será fácil, pero River lo tiene en carpeta y le abre la puerta al zurdo, tal como a Enzo Pérez. Dos históricos que en 2025 podrían tener una nueva etapa en el millonario.

