Roberto de Zerbi se va de Brighton y ya se habla de que lo buscará Bayern Munich

Escuchar

Brighton anunció este sábado en un comunicado que Roberto de Zerbi dejará de ser el entrenador al finalizar la actual temporada. “Brighton & Hove Albion ha confirmado que el entrenador Roberto De Zerbi dejará el club después del último partido de la temporada de la Premier League de mañana contra el Manchester United”, reza el escueto texto publicado por el club en su cuenta oficial de X.

De Zerbi, que en menos de un mes cumplirá 45 años, llegó al club de las gaviotas en septiembre de 2022 como reemplazante de Graham Potter, y realizó una muy buena campaña que le valió un sexto puesto en la Premier League y la clasificación para la Europa League, de la que este año fue eliminado en octavos de final por Roma. Si bien es cierto que no ha sido buena la campaña en la liga inglesa (terminará en la mitad de la tabla, lejos de la zona de copas), el proyecto futbolístico de De Zerbi parecía fuera de discusión.

“Estoy muy triste por dejar el Brighton, pero muy orgulloso de lo que mis jugadores y el personal han logrado con el apoyo de todos en el club y nuestros increíbles aficionados en las dos últimas temporadas históricas”, dijo De Zerbi en un comunicado.

Roberto De Zerbi es seguido de cerca por varios clubes de Europa

“Hemos acordado poner fin a mi etapa en el Brighton para que el club y yo podamos seguir trabajando de la manera que más nos convenga a cada uno, siguiendo nuestras propias ideas y visiones, así como nuestros valores laborales y humanos. He disfrutado mucho de dos años intensos y desafiantes trabajando en la Premier League, sin olvidar que esta temporada he competido en cuatro grandes competiciones. Marcharme ahora me da tiempo para tomarme un descanso antes de decidir mis planes futuros”, cerró el DT.

El propietario del Brighton, Tony Bloom, ha declarado que la separación ha sido mutua. “Roberto nos ha dado dos excelentes temporadas de servicio en las que ha llevado al club a nuevas alturas, sin olvidar nuestra primera campaña europea, que perdurará en la memoria de los aficionados del Albion”, declaró. Y agregó: “Hemos acordado rescindir el contrato de Roberto en un momento que convenga a ambas partes, lo que nos permitirá planificar lo antes posible la próxima temporada, y a Roberto disponer de tiempo suficiente para plantearse su futuro”.

Más allá de los números y los resultados, el estilo de juego que le imprimió al Brighton fue elogiado y llamó la atención de muchos clubes grandes que lo pusieron en su radar. Antes de llegar al equipo inglés había dirigido conjuntos menores del fútbol italiano, como Foggia, Palermo, Benevento y Sassuolo, y también al Shakthar Donetsk, en Ucrania.

En su paso por Brighton, De Zerbi potenció a Alexis Mac Allister y estaba formando a otros argentinos: Facundo Buonanotte y Valentín Barco Adam Davy - PA Wire

En la memoria de los argentinos queda también el lugar preponderante que le dio a Alexis Mac Allister, casi en paralelo con la consagración del exfutbolista de Argentinos y Boca en la selección que levantó la Copa del Mundo en Qatar. La labor de De Zerbi con Mac Allister fue fundamental para que el jugador argentino se potenciara y diera el gran salto al Liverpool. Hoy, De Zerbi se encontraba en pleno de trabajo de adaptar a otros argentinos, Facundo Buonanotte y Valentín Barco, al exigente universo de la Premier League.

¿Qué le deparará el futuro? De Zerbi sale muy bien parado de su incursión en la elite del fútbol inglés y hay ya varios equipos interesados en su estilo. El Bayern Munich es el principal, ya que confirmada la salida de Thomas Tuchel al final de la temporada, todavía no ha podido encontrar al reemplazante. El gigante de la Bundesliga necesita urgentemente hallar un conductor para un equipo que este año no rindió a la altura de su historia.

LA NACION