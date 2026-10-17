Rodolfo Arruabarrena mantuvo el misterio Paredes antes de ir a Brasil: “Es difícil decirle que no”

Paso a paso. Así necesitaba Rodolfo Arruabarrena que fuera Boca en estos días. Que el golpe que le propinó Vasco Da Gama en la ida de una semifinal de la Copa Sudamericana no se agravara en la Bombonera con la visita de Talleres. Entonces, el 2-1 por el torneo Clausura fue un alivio en la antesala de la revancha en el Maracanã, que fue un tema de consulta inevitable en la conferencia de prensa. Tan previsible como la ansiedad sobre el estado de Leandro Paredes, del que se rumoreó que había decidido jugar aun con su desgarro.

Vaya a saber uno si la intención de esa filtración es generar incertidumbre en el seno del equipo brasileño, pero en todo caso Arruabarrena no la despejó. Aunque primero pareció destimar la especulación: “No sé de dónde sacan esas versiones. Ya para prevenir, los 33 del plantel van a viajar a Brasil. Después, Leandro está en su recuperación, es un chico que siempre quiere estar y es importante para nosotros, pero hay tiempos... Y más en esta etapa de definiciones, para ver si podemos apuntar a pelear por algo importante”, dijo inicialmente.

Leandro Paredes estuvo en un palco en el estadio de Boca; se rumorea que jugará en Río de Janeiro y Arruabarrena jugó con esa incertidumbre. FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Pero en una segunda consulta sobre cómo lo percibe en el día a día, alimentó de nuevo la duda: “De 1 a 10, está 5 puntos, pero yo no acierto nunca, le erro un millón. No sé; hay que preguntarle a él cómo se siente. Quiere estar siempre, y para nosotros, que lo tenemos ahí, es complicado decirle que no. Ya veré. Llegado el momento, hablaré con él y la parte médica, que es lo que me interesa para ver cómo vamos contra Vasco”.

Incluso, cuando habló de las condiciones en las que se encuentra la recuperación de Alan Velasco, admitió también con cierto humor: “Yo miento bastante”, reconoció en cuanto a cómo habla sobre el estado médico de sus dirigidos. Parece evidentemente la intención de su capitán de jugar en el Maracanã a como dé lugar.

Arruabarrena habló también del triunfo sobre la T. “Estar puntero de la tabla anual me pone contento, pero no implica mucho porque faltan tres fechas. No me genera nada. Esto no es cómo va, sino como termina. Sí obligamos al resto a ganar sus partidos”, calibró. Y habló de la mochila que Boca se sacó de encima. “Veníamos de una derrota y, como siempre digo, en este club hay que levantarse rápido. La sensación era de que teníamos la presión de ganar este partido. Entiendo, por la tabla anual”, reconoció.

En ese sentido, valoró la actitud del equipo para recomponerse tras comenzar perdiendo: “No fue nuestro mejor juego, pero la voluntad, el carácter y la personalidad para dar vuelta otra vez un partido son virtudes como para encarar el futuro”. Siempre, aludiendo a este martes, el “próximo objetivo”.

“Vamos a tratar de decir «presente» y revertirlo. Tenemos que estar en partido. Esto es llegar al minuto 180 ganando o teniendo posibilidades. Les digo lo mismo que en San Pablo: primero les hablo como entrenador y, en algunos partidos, lo hago también como hincha. Ellos saben lo que tienen que hacer. A lo largo de este tiempo hemos jugado muchas finales”, contó en vísperas de un compromiso que Boca debe ganar para avanzar a la final de la Sudamericana.

El Vasco Arruabarrena valoró la actitud que tuvo Boca para revertir el resultado ante Talleres en la antesala al éxito obligatorio en Brasil. Gonzalo Colini - La Nación

“Esperemos que los logros vengan y que nuestra participación en todos estos torneos termine el 19 de diciembre. Implicará que, por lo menos en el plano local, habremos hecho bien las cosas”, proyectó el entrenador.