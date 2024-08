Rosario Central quedó eliminado de la Copa Sudamericana por Fortaleza, que lo derrotó en Brasil

Escuchar

No pudo ser. Bah, pudo ser, pero no fue. Porque Rosario Central no sostuvo la ventaja que había obtenido en el estadio Castelão, del norte de Brasil, luego del 1-1 de la semana anterior en el Gigante de Arroyito. El conjunto argentino se puso en ventaja como visitante de Fortaleza a los 2 minutos de la segunda parte, pero la diferencia le duró poco, fue revertida y terminó siendo más amplia. En conclusión, el equipo brasileño se impuso por 3-1 y eliminó al canalla con un 4-2 en el global de su serie de octavos de final por Copa Sudamericana.

El uruguayo Facundo Mallo puso al frente a Rosario con una intervención decisiva de Ignacio Malcorra en un tiro libre, como la que había tenido en el clásico (1-0) contra Newell’s en la cancha de Central. Esta vez el número 10 dispuso de una pelota parada y centró desde la izquierda de tal forma que ubicó la pelota casi al borde del área chica. Aparejado con un defensor, Mallo entró de arremetida frente a un inmóvil arquero João Ricardo y le fue fácil convertir. El cuadro rosarino festejó ante el rincón donde estaban sus hinchas en el Castelão. Pero resultó muy breve su alegría.

Facundo Mallo pugna por el balón con Bruno Pacheco; el uruguayo consiguió el gol de Rosario a los 2 minutos de la mitad final, pero le quedó largo el resto del segundo tiempo al conjunto argentino. THIAGO GADELHA - AFP

Cinco minutos más tarde igualó el argentino Juan Lucero, asistido al centro del área por Yago Pikachu y coronando una estupenda triangulación. En el 1 a 1 se estabilizó el marcador por un buen rato, 25 minutos. Hasta que el propio Pikachu desniveló a los 32 minutos, usufructuando un gran pase del capitán, Tinga, y una gran ubicación propia tras una corrida. El volante quedó mano a mano con el arquero Jorge Broun y “Fatura” poco pudo hacer contra la resolución del brasileño.

Tinga (2) e Yago Pikachu celebran el gol para el que se combinaron, el del 2-1, que sufre Tomás O'Connor; Rosario Central luchó en el Castelão, pero Fortaleza fue más expeditivo. THIAGO GADELHA - AFP

Ya cuando Rosario Central estaba lanzado desesperadamente en ataque, Fortaleza consiguió un córner a los 46 minutos. Se suponía que iba a jugarlo corto para retener el balón en la zona, dejar pasar tiempo y enfriar el partido. Muchos rivales se fueron hacia la esquina para romper la táctica, pero no hubo tal táctica: con el área de los canallas vacía de jugadores de Fortaleza, el córner fue largo y llegó a Pikachu, que controló y remató; Broun dio un rebote y Sasha lo tomó de cabeza para el 3-1. El número 88, que había entrado al comienzo del segundo período, tuvo la lucidez de picar rumbo al arco cuando previó que remataría Pikachu, y llegó al rebote antes que el defensor Carlos Quintana.

Compacto de Fortaleza 3 vs. Rosario Central 1

Dos actos de inteligencia le dieron el tanto confirmatorio a Fortaleza. Y con él, la certeza de avanzar a una llave de cuartos de final, que lo enfrentará con otro brasileño, Corinthians. Para Rosario Central ya no hay Sudamericana. A 8 puntos de Huracán, el líder, en la Liga Profesional deberá remontar para que lo que queda del año no se le haga demasiado largo.

