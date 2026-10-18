Rosario Central sorprendió con dos goles en tres minutos y Atlético Tucumán se recuperó en cinco, pero lo ganó el “doble” de Di María

¡Qué espectáculo hubo en Tucumán! Por todos los aspectos habidos y por haber. Un comienzo feroz de Rosario Central, la recuperación igual de voraz por parte de Atlético y el triunfo visitante en el epílogo por 3-2 gracias al golazo de Julián Fernández. El Canalla sigue obsesionado con el torneo Clausura, pero también a tiro del bicampeonato en la Tabla Anual.

Todo ya era una fiesta por el solo hecho de la presencia del público Canalla en la tribuna visitante del Monumental José Fierro, pero los futbolistas se encargaron de completar el agradable marco con múltiples emociones desde el primer minuto. La única mala noticia parecía ser el terreno de juego, ablandado por las lluvias, pero terminó siendo otro condimento para el armado de un partidazo.

Uno de los dos festejos de Gastón Ávila, el zaguero que convirtió dos tantos en tres minutos. @rosariocentral

Los triunfos de Boca y Argentinos, además del empate de Independiente Rivadavia -celebrado por esos equipos, que pelean por ganar la tabla anual-, no parecieron apurarlo al cuadro rosarino. Más bien lo impulsaron a arrinconar al local desde el inicio.

La primera acción de peligro terminó en gol, al tercer minuto de juego. Di María se aproximó a un vértice del área para recibir un tiro de esquina corto y desde allí visualizó el arco, pero el zurdazo -por engaño o error- salió bajo, casi sin fuerza. Tanto, que se pintó de buscapié y fue aprovechado por el zaguero Gastón Ávila, que puso el pie zurdo para corregir y terminó complicando al arquero Luis Ingolotti con una definición rasante.

Grata sorpresa para el defensor, que si no esperaba un aporte tan tempranero, menos habrá imaginado lo que sucedería tres minutos después. Ubicado de extremo derecho, producto de las jugadas secundarias que desprendió otro córner (Ingolotti ya se había vuelto a revolcar), lanzó un centro que tomó un destino diferente al deseado.

¡¡ESTÁS LOCO, GATO!! ¡GASTÓN ÁVILA SACÓ UN CENTRO/ARCO Y FIRMÓ SU DOBLETE PARA ROSARIO CENTRAL VS. ATLÉTICO TUCUMÁN!



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Quiso buscar el cabezazo de algún compañero, pero la pelota cayó sobre el costado de la red. Imposible dejar a un lado el grosero error del arquero. El centro era malo, pero calculó peor, cacheteó el aire y, en consecuencia, lo terminó transformando en un “remate” excelente.

Con semejante arranque furioso y fortuito, muchos habrán creído que el desenlace era un hecho, aunque faltaran prácticamente 90 minutos. El Decano debía reponerse al doble cachetazo inicial, pero también a la falla de un arquero que podía estar afectado. Sin embargo, esperó su momento y lo exprimió tanto como su rival.

Ángel Di María le entregó su camiseta a la gente de Rosario Central y declaró: "Vamos por todo, con el cuchillo entre los dientes". Red X

Fue un lapso de cinco minutos, entre los 37 y los 42. El primer golpe fue a través de la misma vía, un tiro de esquina que Alexis Canelo conectó con un nucazo para vencer a Jeremías Ledesma. Y Ramiro Ruiz Rodríguez, que asistió con el córner, luego se transformó en goleador: recibió una gran habilitación de Leandro Díaz y la colocó contra un palo.

No había necesidad de mantener el ritmo goleador durante el segundo tiempo como para seguir justificando el mote de partidazo. De hecho, ambos conjuntos impusieron una firmeza más notoria que mantuvo el 2-2 durante 35 minutos, aunque no dejaron de ir y venir, sin perder la intensidad.

"LOS CHICOS DICEN QUE ES MI HERMANO, MI DOBLE. TIENE UNA CALIDAD MUY GRANDE"



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Hasta que un flaquito tomó la pelota en su campo y la trasladó pegada a su hábil zurda, de derecha hacia el centro hasta llegar a la medialuna del área rival, aprovechando el resbalón del zaguero paraguayo Clever Ferreira que le allanó el camino. No era Di María, se trató de Julián Fernández. El joven, de 22 años, hizo un gol digno de Fideo: abrió el pie y la colocó contra el palo más lejano.

Por eso, a Angelito le consultaron sobre los movimientos símiles a él que evidencia el héroe de Tucumán: “La verdad que sí, los chicos dicen que es mi hermano, mi doble. Tiene una calidad muy grande”, fue el primer elogio. El segundo fue hacia la institución que lo formó a Fernández: “Vélez saca jugadores así y él lo está demostrando”.

El compacto de Atlético Tucumán 2 vs. Rosario Central 3

Fue triunfo de Central. Uno muy valioso por lo mencionado: los tres puntos lo devolvieron al liderazgo de la zona B y lo pone al acecho de la tabla anual, de la que quiere ser bicampeón: con 49 puntos, se puso a uno de Boca y Argentinos.