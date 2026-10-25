Rosario Central superó a Huracán y es líder transitorio de la tabla anual; qué le queda a cada aspirante

Rosario Central está decidido. Quiere ser bicampeón de Liga, o sea, quedar primero en la tabla anual, y que esta vez su título sea indiscutido, y además competir a fondo en los playoffs del torneo Clausura. En la 14ª fecha de la zona B, la visita de Huracán le planteaba un desafío extra a su objetivo, ya que el Globo lo había vencido en las últimas cuatro ocasiones. Pero la noche del sábado sería canalla. Con un triunfo sin atenuantes por 2-0 mediante goles de Emanuel Coronel y Ángel Di María, Rosario Central se posiciona parcialmente como puntero del 2026, y como líder de su grupo en el certamen.

Es cierto que el club quedó rodeado por polémicas una vez que regresó Fideo, por errores arbitrales groseros y el extraño título repentino de campeón de Liga que AFA le entregó en 2025, ese que ahora anhelan los que meroden la cima de la tabla anual. Igual de verídico es que abunda en nombres que hacen a un señor equipo en el ámbito local. Los hinchas canallas pagan por ver a Di María, y aunque en una noche como la de este sábado el 11 no luzca su versión más destacada, la entrada es pagada por varios futbolistas.

Emanuel Coronel apareció donde nadie lo esperaba y abrió el sólido triunfo con un potente cabezazo; buen momento del equipo canalla. Juan Jose Garcia/ Fotobaires

Aparece Jaminton Campaz y resuelve jugadas, de forma directa o lujosa, y Franco Ibarra, omnipresente en el mediocampo, de recorrido incansable a lo largo y lo ancho de la cancha y de lucidez notable para engañar con su técnica. Si todo se apaga, el chileno Vicente Pizarro se hace eje y mueve al resto. Si el conjunto sufre, con Ignacio Ovando y Gastón Ávila tiene dos zagueros centrales aguerridos, por cierto muy prolijos y que tienen condimentos para atacar. Incluso Central puede ganar por la aparición sorpresiva de su defensor lateral derecho Coronel. Por todos esos argumentos, el Canalla es uno de los mejores del año.

¡DE PALOMITA AL GOL! Gran centro del Bicho Campaz para que Coronel meta el cabezazo y anote el 1-0 de Rosario Central vs. Huracán.



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Y destrabó antes que lo pensado un desarrollo que se insinuaba complejo en el Gigante de Arroyito. La inteligencia colectiva tuvo su pronto efecto a los 20 minutos: cuando Di María no consiguió desequilibrar, Campaz rompió la estructura del Globo con un centro al corazón del área aprovechado por el tucumano Coronel, que convirtió con una palomita potente que venció las manos de Hernán Galíndez.

Cuando el colombiano Campaz se divierte, como sucedió en el primer tiempo (tiró un sombrero y un caño ante Lucas Blondel), contagia a los suyos y desespera al oponente. El partido tomó tal temperatura que Di María debió cambiar de faceta y cometió una infracción en zona defensiva, y esa acción desató una secuencia insólita protagonizada por sendos entrenadores.

¡¡ALMIRÓN EXPULSADO, DIEGO MARTÍNEZ AMONESTADO Y DI MARÍA COMO LOCO CON EL ÁRBITRO, YAEL FALCÓN PÉREZ!! Imperdible y PICANTE secuencia en Rosario Central vs. Huracán... 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/gYp9ZDkaje — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Jorge Almirón, el director técnico del cuadro auriazul, corrió casi hasta el banco de suplentes visitante para protestarle de cerca al juez Yael Falcón Pérez, acción por la que recibió la tarjeta amarilla. Las gesticulacioens incentivaron al referí a cambiar de decisión y expulsarlo; enseguida, Diego Martínez, el DT del Globo, le pateó la pelota a Facundo Waller, uno de sus dirigidos, para que hiciera el tiro libre unos metros más delante, y tras una protesta de Di María el árbitro amonestó al ex preparador de Boca.

¡NO TE PODÉS DORMIR ATRÁS CON EL CANALLA PORQUE NO PERDONA! Ibarra recuperó en ataque y asistió a Fideo Di María que anotó el 2-0 de Rosario Central vs. Huracán.



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El segundo gol sí tardaría en llegar. Huracán, tan complicado de doblegar, cometió un error garrafal en una salida, a los 39 minutos de la segunda mitad. Máximo Palazzo se confió ante una presión alta de Ibarra, que cabeceó, aprovechó un segundo error del defensor y le cedió un tanto fácil de anotar a Di María.

Compacto de Rosario Central 2 vs. Huracán 0

Noche completa para Rosario Central. Quinto triunfo en los últimos seis compromisos por el campeonato, liderazgo de la zona B (28 puntos en 14 encuentros) y primer puesto provisorio en la tabla anual (56), a la espera de los resultados de quienes pueden superarlo en esta jornada, que son principalmente Boca y Argentinos (54, con +20 de diferencia de goles en el caso del cuadro xeneize, +15 en el de Rosario y +10 en el del Bicho). Dentro de dos semanas se determinará el campeón del año.

La carrera por ser campeón de Liga

Rosario Central: 56 puntos

Fecha 15: Sarmiento (visitante)

Fecha 16: Estudiantes, de Río Cuarto (local)

Boca: 54

Fecha 14: Independiente (V)

Fecha 15: River (L)

Fecha 16: Defensa y Justicia (L)

Argentinos: 54

Fecha 14: Independiente Rivadavia (L)

Fecha 15: Atlético Tucumán (V)

Fecha 16: Huracán (L)

Independiente Rivadavia: 53

Fecha 14: Argentinos (V)

Fecha 15: Banfield (L)

Fecha 16: Gimnasia, de Mendoza (V)

Vélez: 52

Fecha 14: Central Córdoba (V)

Fecha 15: San Lorenzo (L)

Fecha 16: Unión (V)

Gimnasia: 51

Fecha 15: Estudiantes, de Río Cuarto (V)

Fecha 16: Belgrano (L)

Instituto: 50

Fecha 14: Riestra (L)

Fecha 15: Estudiantes de La Plata (V)

Fecha 16: Newell’s (L)

River: 49