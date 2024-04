Rotura de ligamentos, un grito desesperado: por qué es la lesión que alarma y se repite en el fútbol argentino

Escuchar

Las lesiones siempre convivieron con el deporte. El esfuerzo físico a la máxima intensidad hace que todos los deportistas estén propensos a sufrir golpes, traumatismos, contusiones, entre otras afecciones. Sin embargo, a lo largo de los tres meses que va del 2024, pero con mucho menos tiempo neto de competencia, el fútbol argentino presenta una cifra alarmante y es la gran cantidad de jugadores que sufrieron la rotura de ligamentos cruzados de alguna de sus rodillas.

Tras la confirmación de las lesiones sufridas por Ulises Sánchez, de Belgrano, Lucas Blondel, de Boca, y Gastón Togni, de Defensa y Justicia, el último fin de semana, varios medios de comunicación informaron sobre los 18 jugadores (aunque se confirmó el décimo noveno) que sufrieron la mencionada lesión en tan sólo 12 fechas. Quien levantó la mano para expresarse fue Jorge Batista. El médico del Xeneize alertó en un comunicado en sus redes sociales sobre los principales motivos por los que se puede causar la rotura de ligamentos. Además, el doctor dejó una preocupante reflexión. Por otra parte, médicos de otros clubes de primera división prefirieron no referirse al tema. De todos modos, LA NACION pudo comunicarse con algunos expertos en la materia que dejaron sus impresiones.

El llando de Ulises Sánchez, de Belgrano, luego de retirarse lesionado de la cancha en el duelo ante Tigre el último viernes. Este domingo finalmente el club cordobés confirmó la rotura de ligamentos cruzados Captura

Jorge Pablo Batista es médico de Boca y es uno de los referentes en lesiones en la rodilla en la Argentina. Trabaja hace 32 años en el fútbol y este fin de semana hizo una profunda reflexión y advertencia sobre esta realidad de las roturas de ligamentos cruzados. “No son 18!!! Son 19. Hay un jugador más que seguramente será dada la info próximamente!! Este fin de semana: 3 (Tres!!!!!). Hace dos semanas subí una publicación que pasó desapercibida. El año pasado también lo hice”, comenzó su descargo a través de una publicación hecha en su cuenta oficial de Instagram.

Además, el doctor, dio los motivos sobre por qué, según él, pasan estas lesiones. Uno de ellos tiene que ver con todo lo que ya se jugó desde el 28 de enero hasta acá. Algunos equipos disputaron 15 partidos en dos meses. También, escribió: “Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estrés psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc. etc.), fatiga física. El fútbol argentino es sumamente difícil, el trabajo de los preparadores físicos es excelente. Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin que reciba la presión de dos y hasta tres rivales. (Estrés físico y mental)”, agregó Batista.

Por último, dejó una reflexión preocupante: “De todo esto se me ocurre una sola conclusión: No veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez más jugadores, esto es INEVITABLE. No hay programas de prevención que se puedan instaurar porque las variables a corregir son muchísimas y tocan intereses económicos en muchos casos. Una pena!!”, concluyó.

Tomás Pozzo, de Godoy Cruz, se retira desconsolado de la cancha el día 13 de febrero, en el duelo en el que su equipo jugó ante Unión por la Copa de la Liga

Desde LA NACION, la idea fue completar con el punto de vista de los médicos de diferentes clubes. Sin embargo, las respuestas fueron similares por parte de las diferentes instituciones, expresando que “no van a dar notas sobre el tema” y también expresando que se trata de “un tema muy delicado”. Sin embargo, profesionales expertos en el deporte, pero que no trabajan estrictamente en el fútbol sí le dejaron a LA NACION sus diferentes observaciones poniendo el foco en las exigencias.

“Lo que se charla mucho es que las rupturas de ligamentos cruzados tiene que ver con sobrecarga y sobre uso de los músculos u las rodillas. Se entrena cada vez más, no se respetan los tiempos de descanso debido a que hay entrenamientos acorde a la seguidilla de partidos. Quieras o no, la cantidad de equipos en los torneos requiere que se estén jugando partidos cada cinco o seis días y más si jugás una copa (nacional o internacional) en el medio. Entonces, el ‘castigo’ al que se somete la rodilla es altísimo, pero los entrenamientos son a alto nivel e intensidad, para poder soportar la exigencia de lo que lleva la competencia”, comentó uno de los profesionales que conoce el modus operandi de varios cuerpos técnicos. También agregó: “Se trabaja en lo preventivo, e incluso los jugadores toman conciencia de eso”.

Otro profesional de la salud deportiva al que acudió LA NACION, también prefirió mantener la reserva, aunque aportó su visión: habló de la exigencia, pero dio otra impresión sobre el trabajo del cuidado del jugador: “Algo que está de moda es que sólo se trabaja la fuerza, para que cuando más fuerza se trabaje, mejor. Y se olvidaron de los ejercicios de prevención, de darle elasticidad a los músculos, a los ligamentos. Ningún extremo es bueno y estamos en el extremo de fuerza, todos trabajan fuerza y no se elonga más porque dicen que la elongación no es productiva, que no hay pruebas científicas de que la elongación traiga beneficios. Eso no es así. Ningún esfuerzo extremo es bueno y en este caso el extremo de tantas rupturas es porque no se trabaja prevención y elasticidad”. Por último, dejó un interrogante: ¿Tendrán que ver estas lesiones con la faltas de estiramiento?”, concluyó.

Fernando Signorini, preparador físico, expresó su punto de vista: “La función de este grupo muscular es la del freno y es importantísimo porque muchas veces los futbolistas tienen que estar preparados para realizar movimientos que son impensados. En otros deportes podes prever cuándo vas a frenar y en el fútbol no por la misma dinámica del juego”, dijo en declaraciones al diario Olé.

Fernando Signorini es profesor de educación física y se desarrolló durante muchos años como preparador físico de equipos de fútbol Archivo

En la misma línea, agregó: “Muchas veces este tipo de lesiones se producen debido a la mala distribución en los esfuerzos porque se tiende a entrenar más los músculos que aceleran. Parece que los futbolistas son coches de alta gama que tienen un gran acelerador pero no tienen freno”. Y concluyó: “El ligamento se rompe porque el isquiotibial es el principal defensor del cruzado y, al no estar lo suficientemente desarrollado, produce este tipo de lesiones que han vuelto como una epidemia en el fútbol argentino”.

Otra voz autorizada que se pronunció al respecto fue Juan Sebastián Verón. El exfutbolista, que el próximo sábado se convertirá en presidente de Estudiantes, habló como dirigente, pero también como el gran jugador que supo ser en una época donde brilló en el fútbol europeo y también en el Pincha. A través de sus redes sociales, escribió: “Si no cuidamos el producto (los jugadores) mejorando todo el entorno (calendario, campos de juego, estadios, etc) esto no va a parar. Debemos cuidar el producto”, la publicación está acompañada de una foto de lo que le sucedió a Lucas Blondel el último sábado y la referencia de los 19 lesionados de ligamentos cruzados rotos.

Las razones están a la vista, se trata de una sumatoria de factores. El gremio de los futbolistas, a cargo de Sergio Marchi, hasta el momento no tomó cartas en el asunto, y se mantiene la exigencia del calendario. A más equipos en Primera División -28- y Primera Nacional -38- (por mencionar solo las principales categorías del fútbol argentino), se multiplican la cantidad de partidos y las lesiones porque, en muchos casos, los tiempos de descanso no son proporcionales a la exigencia física.

La lista de los 19 futbolistas que sufrieron la rotura de ligamentos cruzados

Manuel Insaurralde (San Lorenzo)

Gastón Hernández (San Lorenzo)

Gonzalo Martínez (River)

Matías Giménez Rojas (Independiente)

Tomás Pozzo (Godoy Cruz)

Ciro Rius (Platense)

Raúl Lozano (Platense)

Lucas Blondel (Boca)

Ulises Sánchez (Belgrano)

Ivo Mammini (Gimnasia)

Guillermo Enrique (Gimnasia)

Juan Bisanz (Banfield)

Alejandro Cabrera (Banfield)

Lucas Ambrogio (Atlético Tucumán)

David Barbona (Defensa y Justicia)

Gastón Togni (Defensa y Justicia)

Lautaro Montoya (Tigre)

Federico Paradela (Sarmiento)

David Sotelo (Newell’s)