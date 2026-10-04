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Ruanda vs. Kenia por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo amistoso internacional Ruanda y Kenia en el marco de una nueva fecha de preparación; todo lo que hay que saber antes del partido

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Ruanda vs. Kenia por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online
Ruanda vs. Kenia por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Ruanda y Kenia correspondiente al amistoso internacional se disputará este lunes 5 de octubre a las 13.00 h en el Stade Amahoro, ubicado en la ciudad de Kigali.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados se enfrentan con el objetivo de ajustar sus piezas tácticas y probar variantes de cara a sus próximos compromisos oficiales, aprovechando esta ventana del calendario internacional para evaluar rendimientos individuales y colectivos.

Números que anticipan el duelo

El partido en Kigali representa una oportunidad para que ambos combinados nacionales busquen imponer su estilo de juego y fortalecer su estructura defensiva. Los antecedentes entre ambos equipos marcan un historial de paridad donde la posesión y la eficacia en las áreas suelen ser determinantes.

Lo que está en juego

Más allá de tratarse de un compromiso amistoso, el resultado es fundamental para el ranking y la confianza de los grupos. Tanto Ruanda como Kenia buscarán cerrar la jornada con una victoria que les permita consolidar el trabajo del cuerpo técnico y brindar rodaje a sus jugadores convocados.

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